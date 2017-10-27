Toyota показала новое поколение седана для чиновников

На Токийском автосалоне состоялась премьера третьего поколения представительского Toyota Century.

Новинка увеличилась в габаритах относительно предшественника и получила 394-сильную гибридную силовую установку, в состав которой вошел пятилитровый бензиновый мотор V8.

В списке оснащения — мультимедийная система, адаптивная светодиодная оптика и набор современных систем безопасности, обивку из материала на основе натуральной шерсти, задние кресла с функцией массажа и электрорегулируемую подставку для ног.

В компании подчеркнули, что показанный в Токио автомобиль — это предсерийным прототипом. Впрочем, производитель уверил, что концепт не будет принципиально отличаться от «товарной» версии.