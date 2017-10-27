Ещё
Toyota показала новое поколение седана для чиновников
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota показала новое поколение седана для чиновников 

Авторамблер 27 октября 2017
На Токийском автосалоне состоялась премьера третьего поколения представительского Toyota Century.
Новинка увеличилась в габаритах относительно предшественника и получила 394-сильную гибридную силовую установку, в состав которой вошел пятилитровый бензиновый мотор V8.
В списке оснащения — мультимедийная система, адаптивная светодиодная оптика и набор современных систем безопасности, обивку из материала на основе натуральной шерсти, задние кресла с функцией массажа и электрорегулируемую подставку для ног.
В компании подчеркнули, что показанный в Токио автомобиль — это предсерийным прототипом. Впрочем, производитель уверил, что концепт не будет принципиально отличаться от «товарной» версии.
Авторамблер: последние новости
В России появится самый дешевый автомобиль на газе В России начнется выпуск обновленных Nissan Qashqai и X-Trail Москвичи смогут продлевать водительские права автоматически
 Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение