Subaru назвала все свои премьеры на Токйиском автосалоне

Subaru c 25 октября по 5 ноября примет участие в 45-м Токийском автосалоне с концепцией «Новая история SUBARU — от компании, делающей вещи, до компании, дарящей улыбки». Представленными на автошоу автомобилями и всем своим стендом Subaru продемонстрирует, как в будущем будет воплощена миссия компании «Удовольствие от вождения и душевное спокойствие». Subaru представит ряд концепт-каров во главе с Subaru VIZIV Performance Concept. Будущее видение безопасности реализовано в VIZIV Performance Concept с помощью усовершенствованной технологии помощи водителю, в центре которой находится система безопасности EyeSight.

Помимо концепт-каров, посетители автосалона увидят специальные версии серийных моделей: S208 (спецверсия WRX STI, 450 экземпляров), Subaru Outback Limited Smart Edition и BRZ STI Sport (ограниченная серия, 100 экземпляров). Компания ожидает большой интерес к S208 и BRZ STI Sport, поэтому право на покупку будет разыграно в лотерею. Все спецверсии можно будет приобрести только в Японии. Также на стенде Subaru покажут автомобиль BRZ GT300, который примет участие в гонках серии Super GT.

VIZIV Performance Concept — концептуальная модель спортивного седана, который олицетворяет собой представления компании об автомобилях будущего, главные ценности которых — удовольствие от вождения и спокойствие. Внедрение передовых технологий помощи водителю во главе с EyeSight и других систем безопасности станет отправной точкой в разработке функции «автоматического вождения».

Subaru XV Fun Adventure Concept — концепт-кар, созданный, чтобы еще раз уделить внимание дизайну и функциональности модели XV. Полное удовольствие от активного отдыха, которое является мировоззрением Subaru XV, выражается через эксклюзивные шины для внедорожников и обновлённые защитные накладки, подчеркнувшие основные черты модели. Для авто был выбран цвет «желтый металлик», который будет ярко выделяться на открытом пространстве.

S208, основанная на WRX STI, является топовым суперкаром Subaru. Subaru и его дочернее предприятие по автоспорту STI совместно поработали над двигателем и подвеской, а также добавили эксклюзивную фурнитуру в экстерьер и интерьер, получив машину, которая обеспечивает наилучшую производительность и качество в S серии. Модель S208, по сравнению со своим предшественником S207, выпущенным в 2015 году, получила улучшенную производительность двигателя, а также более низкий центр тяжести за счет использования крыши из карбона. Все это повысило исключительное удовольствие от экстремального вождения Subaru. Технические характеристики модели и сведения о продаже 450 единиц по лотерее станут известны 25 октября 2017 года.

Subaru нацелена на достижение максимальной популярности BRZ STI Sport за счет повышения качества езды и устойчивости модели. Чтобы максимально проявить потенциал BRZ, обеспечить отличную управляемость и поднять комфорт вождения на следующий уровень, спортивное подразделение Subaru STI достигло наивысшего класса в линейке BRZ. Улучшенная жесткость кузова и эксклюзивная настройка подвески обеспечили небывалую послушность в управлении, а ощущение комфорта высочайшего качества стало соизмеримо с моделью самого высокого уровня в ценовом диапазоне BRZ. Прекрасный внешний вид и интерьер, эксклюзивные для этой модели, наряду с отличным качеством езды, повышают ее привлекательность. Ограниченный выпуск Subaru BRZ STI Sport в специальном цвете Cool Grey Khaki будет доступен в лимитированном количестве в 100 единиц, спецификации и сведения о продаже по лотерее которых объявят 25 октября 2017 года.