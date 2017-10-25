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Mazda представила предтечу новой «Трешки»
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Mazda представила предтечу новой «Трешки» 

Вести.Ru 25 октября 2017
На проходящем сейчас в Токио автосалоне компания Mazda презентовала концепт-кар Kai, который дает понимание, как будет выглядеть направление дизайна нового поколения "трешки". Концепт также стал платформой для демонстрации нового поколения моторов Skyactive-X.
Дизайн концепт-хэтчбека Kai — дальнейшее развитие фирменного дизайнерского стиля Kodo. Поэтому у новинки характерные расширенные колесные арки, узкие фары с массивной "пастью" решетки радиатора. Сзади — аэродинамический диффузор и спортивная выхлопная система.
Кроме этого, на концепте Kai Mazda демонстрирует свое новое поколение двигателей Skyactive-Х. Новые бензиновые 2-литровые тут отличаются еще более высокой степень сжатия: по сравнению с атмосферным Skyactive-G, она увеличена с 14:1 до 15:1. Также внедрен компрессор с ременным приводом, а впрыск топлива теперь происходит почти под "дизельным" давлением, которое достигает 1000 бар, пишет "Авторевю".
Еще одной особенностью нового семейства моторов станет рабочий цикл SPCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition), то есть воспламенение от сжатия с контролем от искрового зажигания.
В этом цикле в камеру сгорания подается несколько порций бензина. На такте впуска впрыскивается немного топлива для формирования сверхобедненной смеси. Затем, в конце такта сжатия, впрыскивается еще одна порция бензина, подается искра и вокруг свечи формируется так называемый "запальный" заряд: он поднимает давление и поджигает обедненную смесь во всей камере сгорания.
В Mazda рассчитывают, что такой мотор будет на 20-30% экономичнее, а крутящий момент будет на 10-20% выше. Планируемая отдача 2-литрового бензинового мотора Skyactive-Х — около 190 л.с. и 230 Нм.
Новая Mazda3 с мотором Skyactive-Х ожидается в 2019 году.
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