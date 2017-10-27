Появился тизер универсала Tesla Model S

Tesla Model S станет трехдверным универсалом

Голландское кузовное ателье RemetzCar построит трехдверный универсал на базе электрокара Tesla Model S. Модель выпустят в количестве 20 экземпляров. Публичный дебют новинки состоится в начале марта 2018 года.

Дизайн-проект электрического универсала разработан лондонской студией Niels van Roij Design для голландского коллекционера Флориса де Раадта. Машина получит эксклюзивный интерьер и особые опции. Какие именно, производитель пока не уточняет.

В 2014 года тюнеры из американской компании Saleen представили проект на базе Tesla Model S P85D — Saleen GTX. Машина получила новый аэродинамический обвес с задним сплиттером и спойлером, 21-дюймовые колесные диски и новый интерьер. Помимо этого, в Saleen модернизировали трансмиссию и систему охлаждения электромотора, а также установили самоблокирущийся дифференциал.

Tesla Model S доступен в трех модификациях. Старшая — P100D — оснащается электромоторами мощностью 773 лошадиные силы и 967 Нм крутящего момента, и блоком аккумуляторных батарей емкостью 100 киловатт-часа. С нуля до сотни модель разгоняется за 2,7 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час. Запас хода в комбинированном цикле NEDC — 613 километров.