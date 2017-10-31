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Седан из программы «Кортеж» попал на видео
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Видео президентского седана из программы «Кортеж» попало в сеть 

Car.ru 31 октября 2017
Пользователи сети оживленно обсуждают появившейся недавно в сети ролик, в котором запечатлен седан из линейки «Кортеж». Эти машины разрабатывались для перевозки руководителей высшего звена и элиты.
В сопровождении к ролику идут комментарии, что машина достаточно мощная — восьмицилиндровый турбодвигатель имеет мощь в 650 л.с. и девятиступенчатую коробку. Привод у правительственного седана — полный.
Дорожные тесты проводятся на базе института «НАМИ» (на их полигоне). По словам авторов ролика, машину тестируют пока исключительно касательно силового агрегата.
Ранее, как мы знаем, обсуждаемый правительственный седан был замечен на тестах в Швеции. Это было зимой. Тогда автоэксперты были впечатлены представительским видом седана из «Кортежа».
Как мы можем видеть, испытания ведутся, значит появление модели уже не за горами. Жаль, что пока недоступны все технические данные.
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