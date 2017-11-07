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В России резко подорожал бензин
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Бензин резко подорожал в России 

Рамблер 7 ноября 2017
Цены на все виды бензина на Европейской части России значительно выросли. Об этом сообщает «Прайм».
По данным агентства, с 30 октября по 3 ноября оптовая покупка всех видов топлива обходилась покупателям гораздо дороже обычного.
Так, стоимость тонны бензина АИ-95 класса 5 в этот период возросла до 47 760 рублей, то есть цена увеличилась сразу на 155 рублей по сравнению с предыдущей неделей. АИ-92 того класса «вырос» еще больше — на 158 рублей. Его цена в указанный период составляла 44 565 рублей за тонну.
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Сильнее всего возросла стоимость летнего дизельного топлива 5-го класса — до 43 753 рублей, то есть на 181 рубль.
В конце октября стало известно о письме, которое Российский топливный союз (РТС) отправил президенту России Владимиру Путину. РТС попросил главу государства «навести порядок» на рынке оптовой продажи топлива. По данным Союза, в то время как на розничном рынке цены меняются плавно, а их рост не превышает инфляцию, оптовый является «олигопольным», то есть в нем доминируют очень мало компаний, а на цены влияет множество факторов.
 Ещё 9 источников 
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