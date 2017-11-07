В России резко подорожал бензин

Бензин резко подорожал в России

Цены на все виды бензина на Европейской части России значительно выросли. Об этом сообщает «Прайм».

По данным агентства, с 30 октября по 3 ноября оптовая покупка всех видов топлива обходилась покупателям гораздо дороже обычного.

Так, стоимость тонны бензина АИ-95 класса 5 в этот период возросла до 47 760 рублей, то есть цена увеличилась сразу на 155 рублей по сравнению с предыдущей неделей. АИ-92 того класса «вырос» еще больше — на 158 рублей. Его цена в указанный период составляла 44 565 рублей за тонну.

Сильнее всего возросла стоимость летнего дизельного топлива 5-го класса — до 43 753 рублей, то есть на 181 рубль.