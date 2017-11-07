Россиян предупредили о новом виде мошенничества

МВД сообщило о новом виде мошенничества при продаже машин в автосалонах

Клиентам в рекламе обещали новые автомобили по сниженным ценам, а в офисе пытались им продать старые машины с переплатой

МВД РФ сообщило о новом виде мошенничества при продаже машин в автосалонах. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному административному округу столичной полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны подозреваемые в мошенничестве», — сказала она. По версии оперативников, злоумышленники, являясь сотрудниками автосалонов, выставляли в интернете объявления о продаже новых автомобилей по сниженной цене. «После подписания договора купли-продажи и оплаты клиентами данный договор мошенники подделывали, завышая указанную ранее стоимость, либо предлагали за внесенные деньги подержанный автомобиль», — отметила Волк.

Клиентов тем самым вынуждали приобретать машины с переплатой свыше 250 тысяч рублей. «Общий материальный ущерб, нанесенный гражданам, превысил 50 миллионов рублей», — сказала она.

В ходе обысков сотрудники МВД обнаружили и изъяли более 250 автомобилей, документы, электронные носители информации и печати. Кроме того, установлены личности сотрудников автосалонов, причастных к серии мошенничеств, ими оказались приезжие в возрасте от 22 до 34 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемым предъявлены обвинения, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.