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В России изменились ПДД
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В России изменились правила проезда перекрестков с круговым движением 

Авторамблер 8 ноября 2017
С сегодняшнего дня начали действовать поправки в Правила дорожного движения.
8 ноября 2017 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2017 г. № 1300 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации», которым изменяется порядок проезда перекрестков с круговым движением.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, в новой редакции ПДД на перекрестке равнозначных дорог, на котором организовано круговое движение, и который обозначен дорожным знаком 4.3 «Круговое движение», водитель, въезжая на такой перекресток, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по данному перекрестку. «В случае если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями», — добавили в ведомстве.
Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым еще в конце октября. Тогда глава кабмина объяснил необходимость введения нового правила тем, что такая практика существует практически во всех европейских странах и она доказала свою эффективность. «Даже в одном городе могут быть разные схемы, в зависимости от того, что это за перекресток — из-за этого возникают конфликтные ситуации, которых можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными», — подчеркнул тогда Медведев.
Фото: Moscow-live.ru
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