Резина подвела бойцов из Сирии

На Алтае в серьезном ДТП погибли четверо молодых людей — все они, как уверяют местные СМИ со ссылкой на родственников, были военными и служили в Сирии, а в Барнаул приехали провести небольшой отпуск.

Сама авария произошла рано утром 8 ноября на 108 км трассы А-322. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе МВД по Алтайскому краю, 21-летний водитель старенького седана Toyota Marc II ехал со стороны Барнаула по направлению в город Алейск.

На мосту он не справился с управлением, на полном ходу выехал на полосу встречного движения и врезался в ограждение.

От удара автомобиль отбросило в пассажирский автобус, Foton выполнявший рейс Усть-Каменогорск — Новосибирск, который следовал в Барнаул. Автобус выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с Renault Duster под управлением 38-летнего шофера.

На фотографиях очевидцев с места ДТП видно, что седан Toyota Marc II белого цвета, получив сильные повреждения, перевернулся и оказался на крыше. При этом у Duster от столкновения с автобусом практически полностью смяло переднюю часть кузова.

Оказалось, что в Toyota, помимо водителя, ехали еще трое молодых людей возрастом 23, 24 и 31 год. Все они, включая водителя, погибли на месте до прибытия «скорой».

Водитель автомобиля Renault, его 37-летняя супруга и 27-летний пассажир выжили, но получили различные травмы и попали в больницу. Из находившихся в автобусе никто не пострадал.

Близкие находившихся в Toyota рассказали местным СМИ, что все они были действующими военнослужащими алейской войсковой части №41659, все из разведывательно-десантной роты.

«Трое из них две недели назад вернулись из Сирии, один три дня назад вернулся из Сирии», — рассказал на условиях анонимности один из военнослужащих части.

По словам сослуживцев погибших, после командировки военных отправили в отпуск — они уехали на родину, в Барнаул. 8 ноября все вместе должны были вернуться в часть.

Самому младшему из погибших, по словам близких, недавно исполнился 21 год. Он был за рулем. «Да, они торопились на службу, — объяснил его брат. — Он по контракту служил, из Сирии вернулся неделю-две назад. К нам в гости приезжал, потом поехал в Барнаул, к бабушке. Оттуда с сослуживцами поехал в Алейск. У него девушка осталась, они не успели пожениться. И мама. И сестра родная маленькая».

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах подтвердил, что находившиеся в Toyota были служившими в Сирии военными.

В свою очередь, знакомые погибших рассказали «Газете.Ru» о возможной причине ДТП,

«В тот день на дороге был сильный гололед, а на Toyota зимняя резина было только на задних колесах. В итоге водитель не смог справиться с управлением», — рассказали они «Газете.Ru».

Напомним, что еще одна громкая авария с участием военных произошла 15 сентября 2017 года на трассе «Кола» в Мурманской области — ее участником стал автомобиль командующего ВДВ России Андрея Сердюкова . Согласно официальному комментарию Минобороны , виновником аварии мог стать водитель Chevrolet , который якобы не справился с управлением и влетел во встречный микроавтобус Volkswagen , в котором находился командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. От мощнейшего удара Volkswagen отлетел на обочину и несколько раз перевернулся, после чего упал на крышу.

В то же время на опубликованной видеозаписи с регистратора двигавшегося в попутном направлении автомобиля отчетливо видно, что военная колонна на большой скорости обгоняла транспортные средства по встречной полосе, пересекая при этом сплошную линию разметки. На другом видеоролике, который снял на регистратор один из водителей, запечатлено, как кортеж из нескольких микроавтобусов за несколько секунд до аварии в сопровождении автомобиля ВАИ «летел» по разделительной линии узкой трассы. При этом на дороге в месте аварии имеется по одной полосе для движения в каждую сторону — водителям проезжавших мимо по встречке автомобилей даже приходилось съезжать на обочину, чтобы пропустить колонну. ДТП произошло на участке, где трасса идет в небольшую горку и резко поворачивает налево. Кроме этого, в момент столкновения дорога была мокрой, что могло способствовать столкновению.