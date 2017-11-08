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Мару Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч
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Мару Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч 

Рамблер 8 ноября 2017
Мару Багдасарян, получившую известность после дела о гонках «золотой молодежи» на Gelandewagen, оштрафовали на 15 тысяч рублей за езду без прав. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
По данным Mash, вместо Багдасарян 8 ноября в ГИБДД пришел ее адвокат, так как девушка заболела.
В ноябре 2016 года в Москве сотрудники ГИБДД задержали Багдасарян и выписали ей административный штраф за неправильную парковку. Во время проверки ее документов выяснилось, что за девушкой числятся около 16 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.
Первоначально суд назначил Багдасарян десять суток административного ареста и 520 часов обязательных работ. Позже ее арест продлили на 14 суток из-за рассмотрения новой партии протоколов о неуплате штрафов ГИБДД, а количество часов работы выросло. Кроме того, девушку обязали выплатить штраф в 170 тысяч рублей.
Багдасарян отправили «отбывать наказание» в ГБУ «Жилищник». Сообщалось, что она будет работать дворником, но в итоге девушке поручили бумажную работу. Затем она стала выполнять обязательные работы в Твери.
Позже Багдасарян приговорили к году исправительных работ за подделку больничного листа. По версии следствия, она купила у неизвестного поддельную медицинскую справку, чтобы показать ее судебным приставам и избежать обязательных работ.
В марте Савеловский суд Москвы бессрочно лишил Багдасарян водительских прав. Такое решение было принято из-за состояния здоровья девушки.
В ночь на 6 ноября появилась информации о задержании севшей за руль Багдасарян. Ее адвокат заявил, что она пошла на такой шаг, чтобы «привлечь к проблеме общественность». Он подчеркнул, что его клиентка прошла медкомиссию, доказавшую отсутствие у нее противопоказаний к управлению автомобилем.
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