«Это случай особый»: Кремль прокомментировал ситуацию с правами Багдасарян

Песков назвал ее «одиозной участницей дорожного движения» и уточнил, что такой она была «в прошлом». Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что «это вообще случай особый».

Кроме того, Песков предостерег адвокатов Багдасарян от обращений к президенту России Владимиру Путину . По его словам, президент не сможет помочь стритрейсерше вернуть водительское удостоверение.

«Ни глава государства, ни кремлевская администрация не имеет полномочий кого-то лишать прав, кому-то возвращать права. Поэтому обращаться сюда бесполезно», — отметил он.

Мара Багдасарян неоднократно была задержана полицией за нарушения правил дорожного движения, что в итоге стало причиной изъятия у нее водительских прав. После этого она уже дважды попадалась полицейским за рулем автомобиля.