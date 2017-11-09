Кремль прокомментировал ситуацию с правами Багдасарян

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал поведение гонщицы Мары Багдасарян. Об этом сообщают «Известия».
Песков назвал ее «одиозной участницей дорожного движения» и уточнил, что такой она была «в прошлом». Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что «это вообще случай особый».
Кроме того, Песков предостерег адвокатов Багдасарян от обращений к президенту России Владимиру Путину. По его словам, президент не сможет помочь стритрейсерше вернуть водительское удостоверение.
«Ни глава государства, ни кремлевская администрация не имеет полномочий кого-то лишать прав, кому-то возвращать права. Поэтому обращаться сюда бесполезно», — отметил он.
Мара Багдасарян неоднократно была задержана полицией за нарушения правил дорожного движения, что в итоге стало причиной изъятия у нее водительских прав. После этого она уже дважды попадалась полицейским за рулем автомобиля.