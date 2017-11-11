Пешеходам подняли цену

С 10 ноября в России начала действовать новая редакция Кодекса об административных правонарушениях, ужесточающая штраф для автомобилистов, которые не пропускают пешеходов и велосипедистов. Соответствующие изменения внесены изменения в статью 12.18 КоАП, сообщается на сайте Госавтоинспекции.

Теперь за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, установлен штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Ранее норма предусматривала только 1500 рублей штрафа.

Необходимость повышения ответственности за непропуск пешеходов в ГИБДД объясняют ростом соответствующих нарушений и высокой степенью опасности последствий таких нарушений. Так, за 9 месяцев 2017 года на пешеходных переходах произошло 11 833 ДТП, в результате которых погибли 624 и ранены 11 824 человек.

«Очень редко происходит так, чтобы перед пешеходом, если его возможно заметить, не останавливались водители, — говорит Зайцева в беседе с «Газетой.Ru». — Другой вопрос в том, что это ужесточение можно, как это иногда у нас бывает, использовать с неким отсутствием здравого смысла. У нас в ПДД нет четкого определения того, что значит «пропустить пешехода». При этом исполнительный директор ассоциации автошкол Москвы Елена Зайцева считает, что водители уже давно стали гораздо более дисциплинированными, а штрафа за непропуск пешеходов в размере 1,5 тыс. рублей в целом было достаточно, ведь и их сотрудники ГИБДД выписывают не так часто.

В определении сказано, что если пешеход не изменил направление и скорость своего движения, то ему дорогу уступили.

Проще говоря, получается, что если пешеход только ступил на переход, а на его противоположной стороне в этот момент уже едет автомобиль, считается, что водитель ему не помешал. Но как эту ситуацию будут трактовать инспекторы ГИБДД — вопрос.

Потому что я знаю, что при сдаче экзаменов для получения водительских прав, в любой ситуации, помешал ли водитель пешеходу или нет, имел водитель возможность заметить пешехода или нет, в любом случае это всегда считается ошибкой со стороны инспектора. То же самое, я боюсь, может произойти и при выписке штрафов. И в то, что рост размера штрафа как-то поможет улучшить статистику, я сомневаюсь — сейчас я редко вижу в принципе, чтобы водителей штрафовали хотя бы на действовавшие 1,5 тыс. рублей. Возможно, в регионах, где с культурой вождения действительно дела обстоят несколько хуже, это повышение будет нести какое-то критическое значение, но и 1,5 тыс. рублей в виде штрафа для пешехода — тоже достаточно ощутимо».

В свою очередь глава союза пешеходов Владимир Соколов также считает, что повышение «вилки» штрафов за непропуск пешеходов не сможет повлиять на водителей и снизить количество ДТП с пешеходами, поскольку фиксировать такие нарушения из-за снижения численности сотрудников ГИББД просто некому.

«Введение вилки 1,5-2,5 тыс. рублей — это способ отчитаться перед президентом, который ранее дал соответствующее поручение, — сказал Соколов «Газете.Ru».

— Это никак не поможет снижению количества нарушений, поскольку число сотрудников ГИБДД снизили практически в три раза.

Сейчас говорят о том, что такие нарушения будут фиксировать камеры фото-видеофиксации, но настроены они будут на минимальный уровень — 1,5 тыс. рублей. Но с учетом 50-процентной скидки получается, что такое нарушение будет стоить всего 750 рублей. А 33% пешеходов сбивают именно на пешеходных переходах, и эти нововведения совершенно не стимулирует водителей соблюдать ПДД. Да, сейчас появится некий испуг, но он спадет через пару недель».

«В Европе превышение разрешенной скорости фиксируется уже с 1-2 км/час, а у нас до сих пор можно ездить со скоростью +20 км/час. Кроме того, с дорог пропали и островки безопасности по просьбе дорожников много лет назад, ведь их было сложно чистить. Вот на это нужно обращать внимание», — заявил Соколов. По мнению эксперта, реально улучшить ситуацию может снижение разрешенной скорости на дорогах.

За последнее время в ПДД появилось сразу несколько серьезных изменений. К примеру, 8 ноября вступили в силу новые правила проезда перекрестков с круговым движением. Если при въезде на такой перекресток отсутствует знак «Главная дорога», водителю необходимо дождаться проезда всех автомобилей, находящихся на круге.

Немало нововведений еще только планируется внедрить. Так, как выяснила «Газета.Ru», в следующем году большинству российских нарушителей ПДД перестанут приходить «письма счастья», извещающие о штрафах ГИБДД. Нововведение затронет оплативших штраф с 50-процентной скидкой.

Кроме того, свои предложения и рекомендации по снижению скорости на автодорогах в регионах на днях опубликовал Минтранс

Оказалось, что при действующем законодательстве добиться для них реального лишения свободы оказалось практически невозможно.