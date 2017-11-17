«Мужчины закрывали детей своими телами»

В Марий Эл при столкновении перевозящего людей микроавтобуса с лесовозом погибли, по меньшей мере, 14 человек, среди которых есть ребенок. Автобус ехал по маршруту Йошкар-Ола — Визимьяры, но попал в сильный снегопад, который, по предварительным данным и стал причиной ДТП.

В Марий Эл продолжается спасательная операция после серьезного ДТП с участием пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter и лесовоза «КамАЗ» с прицепом в Килемарском районе, в котором погибло, по крайней мере, 14 человек, включая ребенка.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, роковое столкновение двух транспортных средств произошло около 17.30 часов по местному времени примерно на 64-м километре автодороги «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск». Сначала в ведомстве сообщили о восьми погибших, но число жертв стало быстро расти.

Помимо информации о 14-ти погибших появились сообщения о том, что различные травмы получили 12 человек, среди которых есть дети.

Известно, что микроавтобуc Mercedes Sprinter 2015 года выпуска, вместимостью 20 человек, принадлежит индивидуальному предпринимателю, его водитель выполнял маршрут из Йошкар-Олы в сторону поселка Юрино.

По предварительным данным, причиной столкновения пассажирского микроавтобуса и лесовоза с прицепом могло стать резкое ухудшение погодных условий.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах, находившиеся в автобусе мужчины закрывали при ударе детей своими телами, стараясь спасти их от травм, некоторые из взрослых при этом погибли сами. На фотографиях с места ДТП видно, что от удара автобус выбросило в кювет, где он увяз в грязи и снегу — спасателям пришлось работать уже в темноте.

На место происшествия выехал министр внутренних дел по Республике Марий Эл Виктор Косарев , и.о. начальника УГИБДД МВД по Республике Марий Эл Игорь Воронцов, следственно-оперативная группа, специалисты экстренных служб.

Спустя некоторое время после ДТП глава Марий Эл Александр Евстифеев сообщил, что водитель микроавтобуса, скорее всего выехал на встречную полосу для совершения обгона, но не успел закончить маневр и вернуться в свою полосу, из-а чего и произошло столкновение. Также в СМИ появилась информация о том, что водитель микроавтобуса погиб.

«К сожалению, установить мотивы управления транспортным средством не удастся, водитель погиб. Он завершал обгон, и та машина, которую он обгонял, успела притормозить и частично зафиксировала момент на камеру», — сказал Евстифеев, которого цитирует телеканал «Вести.Ru».

Глава республики уточнил, что лесовоз вез чуть менее 40 кубов леса. «Удар был мощнейшим, от этого удара » Мерседес » выбросило с дороги», — сообщил он РИА «Новости» . Агентство также проинформировало, что в ДТП погибли 15 человек.

Два человека были зажаты в салоне, спасателям пришлось резать металл. « Комсомольская правда » сообщает, что МЧС планирует эвакуировать четверых пострадавших на вертолете, поскольку их состояние — а среди получивших травмы двое детей — вызывает серьезное беспокойство у медиков. СКР уже начал доследственную проверку по факту столкновения.

Обстоятельства случившегося устанавливаются: трасса Йошкар-Ола — Козьмодемьянск в районе ДТП перекрыта.

Последняя крупная авария с участием пассажирского транспорта произошла в конце октября — тогда пассажирский автобус также въехал в лесовоз. Авария произошла в Коми. Школьный «ПАЗ», в котором было 15 человек, в том числе семь школьников. На повороте автобус не предоставил преимущество встречному грузовику и произошло столкновение, в котором погибли 4 человека.

Пик аварийности с участием пассажирского транспорта пришелся на минувшее лето. Власти посчитали ситуацию настолько серьезной, что новый начальник ГИБДД России Михаил Черников принял целый ряд жестких решений, направленных на исправление ситуации. В частности, был значительно усилен контроль за перевозчиками, а также за состоянием самих водителей — в ГИБДД заявили, что будут прерывать рейсы прямо на трассе, несмотря на наличие пассажиров, если инспекторы посчитают, что водитель находится в утомленном состоянии.

Кроме того, особое внимание крупным ДТП стали уделять в Следственном комитете, председатель которого Александр Бастрыкин нередко лично отдает распоряжения после наиболее резонансных случаев.

Однако, несмотря на шумную компанию в СМИ переломить ситуацию пока не удается. Аварии с пассажирским транспортом происходят в самых разных регионах страны — в тяжкие ДТП попадают и автобусы с детьми, и с нелегальными мигрантами, а также междугородние автобусные рейсы.