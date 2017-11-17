Россияне погибают от ядовитой «незамерзайки»

Тысячи граждан России ежегодно получают отравления метанолом, 70% из которых в последствии погибают. Об этом сообщает Роспотребнадзор, а журналисты РЕН ТВ приобрели несколько образцов «незамерзайки» и выяснили, что часто она содержит именно этот ядовитый спирт.

По данным расследования канала, автомобилисты, покупающие жидкость на дороге или в других местах, где ей торгуют нелегально, принимают участие в опасной для своей жизни лотерее: синяя субстанция способна убивать, не говоря о том, что едва ли выдержит заявленные на этикете минус 30 и не замерзнет.

Одна из пяти купленных журналистами «незамерзаек» оказалась «чистым ядом», другая замерзла в минус шесть, а лишь три, как и положено, не были вредны для здоровья, но «застыли» также выше заявленной температуры.