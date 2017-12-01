Почти 90% электрокаров Tesla имеют дефекты‍

Дефекты‍ обнаружены у 90% автомобилей Tesla

Более 90 процентов всех выпускающихся автомобилей Tesla имеют дефекты и сразу же после сборки отправляются на ремонт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на девятерых неназванных сотрудников компании.

По словам собеседников агентства, дефекты выявляются во время заводской проверки качества Tesla Model S и X. Речь идет и о мелких царапинах на кузове и о более серьезных проблемах, например, существенных повреждениях кузова и некорректной работе бортовых систем.

На устранение этих проблем уходить большая часть средств Tesla. Собеседники Reuters назвали процесс контроля качества в компании «необычайно строгим».

Как отмечает агентство, Tesla руководствуется принципом «создать быстро, исправить позже». Другие автоконцерны имеют не более десяти процентов автомобилей с дефектами после выхода с конвейера, так как дешевле изначально производить качественную сборку, чем потом заниматься ремонтом. По данным Reuters, однажды число электромобилей, требующих ремонта, достигло двух тысяч штук, из-за чего был сорван график поставок.

В самой Tesla агентству заявили, что большинство дефектов, выявляемых после сборки, незначительны и с ними справляются «в считанные минуты».