В Киеве прохожие устроили самосуд над водителем BMW

Жители Киева избили водителя, который припарковал автомобиль на проезжей части и заблокировал движение общественного транспорта.

Водитель автомобиля BMW припарковался на проезжей части возле станции метро «Лукьяновская» и отправился в супермаркет. Когда он вернулся, несколько мужчин вытащили его из машины, повалили на землю и начали избивать.

Сообщается, что из-за водителя оказались заблокированы автобус и семь трамваев.