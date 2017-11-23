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В Киеве прохожие устроили самосуд над водителем BMW
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В Киеве прохожие устроили самосуд над водителем BMW 

Рамблер 23 ноября 2017
Жители Киева избили водителя, который припарковал автомобиль на проезжей части и заблокировал движение общественного транспорта.
Видео происшествия опубликовал паблик «Киев оперативный», передает РИА «Новости».
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Водитель автомобиля BMW припарковался на проезжей части возле станции метро «Лукьяновская» и отправился в супермаркет. Когда он вернулся, несколько мужчин вытащили его из машины, повалили на землю и начали избивать.
Сообщается, что из-за водителя оказались заблокированы автобус и семь трамваев.
 Ещё 3 источника 
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