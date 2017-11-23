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Водителей ждет нововведение
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В водительских правах появится новая отметка 

Рамблер 23 ноября 2017
Министерство транспорта готовит реформу российской системы обучения автомобилистов. Законопроект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Идея Минтранса подразумевает, что водители-профессионалы, например, дальнобойщики и таксисты, будут проходить специальное, профессиональное, обучение. В результате в правах россиян появится код «95», принятый в Европейском союзе, который будет подтверждать «профпригодность» — без него устроиться на работу водителем станет невозможно.
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При этом программы для людей, не планирующих управлять автомобилем по найму, станут легче. Новые программы обучения будут разработаны Министерством образования уже после вступления закона в силу. На это Минобрнауки понадобится один год.
Такое изменение закона «О безопасности дорожного движения», по мнению Министерства транспорта, повысит качество подготовки профессионалов и снизит количество ДТП, происходящих по их вине.
Сообщается, что закон уже прошел независимую антикоррупционную экспертизу, а в нынешнем декабре закончится его публичное обсуждение. Министерство транспорта заложило два года на подготовку к его вступлению в силу.
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