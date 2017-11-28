«Вроде такие же милиционеры, только работают»

Как выяснила «Газета.Ru» , получившему широкую известность владельцу «трижды угнанной Mazda », который смог сам отследить свой пропавший автомобиль, но не получил поддержки со стороны российской полиции , помогли белорусские милиционеры. Они за 12 часов смогли вычислить приехавшую из России иномарку. В МВД по Москве уверяют, что отслеживали автомобиль, участвовали в его обнаружении, а также задержали специализирующихся на этой модели возможных угонщиков.

Владелец «трижды угнанной» Mazda CX-5 Владимир Новиков , который ранее пожаловался на бездействие российской полиции в поиске его автомобиля, получил помощь от белорусской милиции.

Его иномарку, пересекшую границу России в направлении Белоруссии, местные милиционеры после обращения жителя зеленоградского округа Москвы нашли практически сразу — в течение 12 часов после обращения.

Об этом «Газете.Ru» рассказал сам Александр Новиков , который недоумевает — почему этого не смогли сделать наши полицейские, хотя он несколько раз сообщал им координаты, где находится его автомобиль и отслеживал его перемещения сначала из Зеленоградского округа в Ржев, затем в Тверь, а потом и до границы с Белоруссией.

«Поскольку после моего заявления в полицию еще от 15 ноября ничего не происходило, а я точно знал, что машина — в Белоруссии, я обратился в местную милицию, — сказал Новиков. — Они сделали все оперативно. Сразу запросили номер телефона-маячка, спросили, что за оператор, как долго может еще работать телефон, и нашли машину — действовали сами, без моей помощи. При этом наши полицейские даже отказывались записывать этот номер».

Как рассказал автовладелец, его машина теперь находится на спецстоянке — никаких видимых повреждений на ней нет.

Никаких задержаний в ходе поиска автомобиля сделано не было. И о судьбе предполагаемых угонщиков автовладелец решил не распространяться, признавшись, что для него самое главное было вернуть машину.

«Ребята сработали очень хорошо, сказали, чтобы теперь я разбирался с нашими полицейскими в плане возврата автомобилей, потому что это, к сожалению, сопряжено бумажной волокитой. Я не смогу ездить на машине, пока в России не закроют уголовное дело. Для этого нашим следователями нужно будет отправить официальное письмо в милицию Белоруссии о получении правовой помощи. Но они ведь могут и на торопиться, тянуть до последнего дня, хотя белорусы уверяют, что отвечают на такие запросы оперативно. Нужно будет проводить новую экспертизу, которая подтвердит, что это машина моя, что номера не перебиты, что внутри мои вещи.

Для белорусов это день работы, а для наших — полгода. Ведь следователь связался со мной только через две недели после угона, когда поднялась волна в СМИ.

Меня снова вызвали на допрос, и я снова рассказывал, как все произошло, больше с тех пор ничего не продвинулось».

Новиков признается, что работа белорусской полиции его приятно удивила. «Их милиционеры — другие. Вроде на вид такие же, но работают по-другому, — рассказал он. — Да, я использовал связи, мне посоветовали нужного человека в милиции, к кому обращаться, но сути это не меняет.

Никаких денег, никакой благодарности уже после находки машины с меня белорусские милиционеры не взяли, сказали, что они просто делают свою работу».

Напомним, что пропажу своей трехлетней Mazda CX-5 автомобилист обнаружил рано утром 15 ноября — накануне он как обычно припарковал ее во дворе собственного дома. Поняв, что машину угнали, Новиков немедленно вызвал сотрудников полиции, которые приехали к нему очень быстро и стали оформлять заявление об угоне. Автомобилист надеялся, что иномарку получится вернуть — так, некоторое время назад он спрятал в ней старый сотовой телефон с функцией определения координат, который можно было отследить. Устройство, которое долго держит заряд он зашил в подголовнике.

«Приехавшей женщине-следователю я сразу сказал, что в Mazda есть телефон и его можно отследить, просил записать номер этого сотового телефона, — рассказывал Новиков «Газете.Ru».

— Но действовать нужно было быстро — на телефон могло прийти какое-нибудь сообщение, злоумышленники могли бы его обнаружить и уничтожить. Но следователь напрямую заявила, что ей все равно, где находится машина, ей главное заполнить бумаги. Я не стал спорить и в процессе оформления сам выяснил, где находится машина. Сигнал исходил из города Ржев Тверской области — примерно в 210 км от Зеленоградского района. Я снова стал настаивать на своем, предлагать записать номер телефона-мачка, запеленговать его. Но им это было не нужно — полицейские хотели лишь скорее отработать вызов на телефон «112» и быстрее уехать».

В итоге прошел час, автомобилист не выдержал, и сам решил поехать за своим автомобилем в сопровождении друга-полицейского, который вызвался ему помочь вне служебного времени. Там «спасателям» удалось определить участок, где постоянно переключались сигналы: он оказался ровно посередине огромного гаражного кооператива.

Новиков решил сообщить о ситуации в УВД по Тверской области, но там ему сказали, что «розыском автомобиля должна заниматься группа розыска, а не потерпевшие», и повесили трубку.

Вернувшись вечером домой Новиков снова решил проверить, что происходит с его машиной — оказалось, что она была в движении. Видимо, своими действиями мужчина спугнул предполагаемых угонщиков и те решили перепрятать автомобиль. Его Mazda CX-5 ехала уже по трассе М9 в сторону границы с Белоруссией. На этот раз мужчина понял, что бросаться в погоню уже не может и сообщил на горячую линию управления МВД сначала Тверской, а потом и Псковской областей, а также в службу «112», о том, что знает, где едет его машина. Но и эти обращения оказались безрезультатными.

«Машина ехала 3,5 часа по прямой федеральной трассе, — жаловался автомобилист «Газете.Ru». — Я звонил в «112», говорил, где и когда будет проезжать мой автомобиль.

Потому что, когда машина едет по трассе, погрешность минимальная. Помощи не было никакой, кто-то из полицейских предположил, что автомобиль будет уже на других номерах. Но разве это причина для отказа — мы знаем, что это за модель, где она проедет, можно объявить план «Перехват» и отловить угонщиков, а автомобиль определить по номеру ВИН. В конечном итоге благодаря бездействию сотрудников органов мой автомобиль оказался уже за пределами России — он пересек границу с Белоруссией».

Автомобилист уверен — полицейским просто было лень выезжать на место и искать машину, кроме того, он считает, что гаражный кооператив, где прятали его машину, хорошо известен сотрудникам местной полиции, поэтому и не стали разбираться с его случаем.

«Газета.Ru» обсудила ситуацию со следователем из одного из российских регионов. Он также недоумевает, почему его сослуживцы сработали таким образом.

«Для нас каждое раскрытое преступление — это золото, — сказал источник «Газеты.Ru», который попросил не называть его имени. — Странно, что в полиции никто не сработал, когда все было известно».

Известный адвокат Марат Аманлиев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что оперативно проверить сведения о местоположении угнанного автомобиля в подобной ситуации — прямая обязанность полиции.

«В случае, когда автомобиль угнан недавно и есть примерные данные о том, где он может находиться, полицейские не должны ждать возбуждения уголовного дела, а в рамках доследственной проверки выезжать на место, проверить сведения, которые ему предоставляют, — заявил «Газете.Ru» адвокат Марат Аманлиев.

— Но если полицейский откладывает проверку, а потом оказывается, что автомобиль действительно находился в месте, которое указывал владелец, а потом пропал, есть повод для возбуждения дела о халатности по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных полномочий, которое привело к существенному нарушению прав.

А говорить человеку, что он не имеет права сам искать свое имущество — глупость, у гражданина есть право на самозащиту своих прав и пресечение преступления. Кроме того, если в полицию сообщили о каком-то подозрительном гаражном кооперативе, где могут храниться угнанные автомобили, а они не отреагировали, то тем более, нужно проводить проверку в отношении таких сотрудников правоохранительных органов».

Между тем, как заявили «Газете.Ru» в пресс-службе МВД России по Москве, полицейские вовсе не бездействовали и отследили передвижение автомобиля до самой Белоруссии, а там связались с сотрудниками местной милиции и вместе с ними нашли злополучный автомобиль.

«За автомобилем следили наши оперативники, никакого бездействия с их стороны не было, — заявили «Газете.Ru» в ведомстве. — Кроме того на днях при попытке кражи другого автомобиля Mazda CX-5 были задержаны несколько приезжих из Тверской области в возрасте от 25-ти до 47 лет, двое из которых ранее судимы. В их отношении возбуждены уголовные дела по ст. 30 УК России «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». Устанавливается их причастность и к краже автомобиля Новикова».