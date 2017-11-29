Toyota отзывает в РФ более 9 тыс. Hilux

Российский дилер Toyota отзывает более 9 тысяч пикапов Hilux

Российский дилер компании Toyota отзывает более 9,3 тыс. пикапов Hilux, сообщает kp.ru со ссылкой на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Речь идёт о машинах, проданных со 2 сентября 2011 года по 28 ноября 2014 года.

Причина отзыва — вероятность того, что на указанных автомобилях может некорректно сработать водительская подушка безопасности во время аварии.

На каждой машине будет заменён газогенератор водительской подушки безопасности. Все ремонтные работы бесплатны для владельцев. Дилеры сами сообщат хозяевам автомобилей о необходимости приехать на СТО.