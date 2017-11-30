Ветерана осудили за разбитые машины

В Курске проверяют сообщения о взыскании с ветерана полумиллиона рублей

ВОРОНЕЖ, 30 ноя — РИА Новости . Следствие выясняет обстоятельства ситуации 95-летней женщины — ветерана Великой Отечественной войны, с которой, по данным СМИ, пытаются взыскать более 500 тысяч рублей за рухнувшую на два автомобиля стену ее дома, сообщает в четверг региональное управление СК РФ

Информация о 95-летней жительнице Курска Любови Козинец появилась на федеральных телеканалах. Сообщалось, что владельцы автомобилей, поврежденных от обрушения стены частного дома женщины, взыскали с нее в судебном порядке более 500 тысяч рублей в качестве компенсации вреда.

По данным СК, в сюжетах говорилось, что деревянный дом пенсионерки ветхий, несущие стены в трещинах, протекает крыша, однако администрация города необходимой помощи ей не оказывает. Также было высказано предположение, что именно из-за строительства рядом с домом торгового центра произошло обрушение стены жилища женщины.

"По данному факту… для проверки законности действий застройщика, а также должностных лиц администрации Курска организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщает следствие.

Ленинский районный суд Курска, согласно опубликованным на его сайте документам, 21 ноября частично удовлетворил иск по гражданскому делу, где ответчиком указана Л. Г. Козинец. Как сообщает сайт движения «Бессмертный полк России», с пожилой женщины решено взыскать «572 244 рубля 83 копейки» за заваленные «грудой кирпича две припаркованные в неположенном месте машины», владельцы которых подали иск.