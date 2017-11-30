Mazda6 2018 представлена в Лос-Анджелесе

На новую Mazda6 поставили турбомотор от CX-9

Компания Mazda официально представила сильно обновленный вариант четврехдверной «шестерки». Одним из основных новшеств седана, дебютировавшего на автосалоне в Лос-Анджелесе, является турбированный двигатель, который достался Mazda6 от большого кроссовера CX-9.

«Шестерка» теперь будет оснащаться четырехцилиндровым наддувным агрегатом рабочим объемом 2,5 литра. Мотор получил особую конструкцию турбины, в которой при небольших нагрузках выхлопные газы идут к крыльчатке через небольшой канал для обеспечения быстрого отклика на работу газом. При увеличении нагрузки открывается клапан, обеспечивающий максимальный проход выхлопных газов к крыльчатке.

Отдача двигателя составляет 253 лошадиные силы и 420 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с шестидиапазонной автоматической коробкой передач. Динамические характеристики «шестерки» с турбомотором в Mazda пока не привели.

В США обновленный седан также будет предлагаться с атмосферным бензиновым мотором 2.5, который сочетается либо с шестидиапазонным «автоматом», либо с шестиступенчатой механической коробкой передач. В США эта «четверка» с системой отключения половины цилиндров при небольших нагрузках выдает 186 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента, а в России — 192 силы и 256 Нм.

После обновления у Mazda6 также доработали шасси. В частности, изменилась геометрия подвески. Вместе с этим, у модели улучшилась шумо— и виброизоляция.

Рестайлинговая «шестерка» также получила практически полностью переделанную переднюю часть кузова. Другими стали, например, фары, радиаторная решетка и бампер. Сзади немного поменялись фонари.

В интерьере от предшественника Mazda6 остались только руль и некоторые декоративные элементы. В отделке салона использовались натуральная кожа, а также вставки из японского ясеня.

В перечень доступного для обновленной версии Mazda6 оборудования входят система кругового обзора, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым экраном, адаптивный круиз-контроль, а также проекционный дисплей.

Продажи седана начнутся в США весной 2018 года. Когда модель появится на других рынках, пока неизвестно. В России цены на дорестайлинговую «шестерку» начинаются 1 324 000 рублей.