Бюрократия спасла любителей тонировки

Ужесточение наказания за неправильную тонировку произойдет не ранее весны следующего года. Как стало известно «Газете.Ru», задержка в принятии поправок произошла после оглашения позиции правительства РФ, которое не поддержало идею лишать водителей прав за данное нарушение. В настоящее время злостных нарушителей правил тонировки ГИБДД отправляет под арест и снимает их машины с учета.

Резкое увеличение штрафов за неправильную тонировку произойдет не раньше лета 2018 года. Многострадальный законопроект, который был внесен в Госдуму еще летом 2015 года, в первом чтении был принят лишь прошлом декабре, однако его дальнейшее продвижение неожиданно застопорилось.

Напомним, что нарушителям предлагается увеличить штраф с нынешних 500 до 1500 рублей, а за повторное в течение года нарушение штраф составит уже 5000 рублей.

Как объяснил «Газете.Ru» автор поправок, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков , проволочка носит технический характер и серьезных препятствий для ужесточения штрафов водителям уже нет.

«Возникла проблема определенного недопонимания. Был отзыв правительства с замечаниями по поводу предлагаемого нами лишения права управления. Мы, с учетом этой позиции, документ подкорректировали. Убрали лишение и оставили только штраф в 5000 рублей. Но когда законопроект обсуждали на Совете Думы, то мы не смогли убедить коллег, что не нужно учитывать отрицательный отзыв, потому что он был дан до наших правок.

А свежего отзыва нет. И формально представитель правительства сказал, что у них отзыв отрицательный. Надо будет сделать новую рассылку, получить свежий отзыв и двигаться дальше. Но до Нового года сделать это, конечно, не успеем уже».

Депутат выразил надежду, что если никаких новых идей и замечаний у его коллег или чиновников не возникнет, то нынешняя версия будет принята в весеннюю сессию. В этом случае действовать новые штрафы вступят в силу не раньше середины лета.

Напомним, после того как с автомобилей нарушителей правил тонировки 15 ноября 2014 года перестали снимать регистрационные номера, для любителей обклеить свою машину пленкой фактически не осталось сдерживающего фактора — оставшийся 500-рублевый штраф к таким явно не относится. Неудивительно, что количество неправильно затонированных автомобилей после этого только возросло.

В отсутствии законных способов привлечь нарушителей к серьезной ответственности в МВД «придумали» привлекать их водителей по ст 19.3 КоАП за неподчинение законному требованию сотрудника полиции. При первичном привлечении нарушителя к ответственности водителю в ряде регионов выдают письменное предписание ГИБДД с требованием в течение 10 дней устранить нарушение. Если в указанный срок пленка не снимается, то на нарушителя составляется протокол и его дальнейшую судьбу решает суд. По данной статье предусмотрен арест вплоть до 15 суток и уже немало любителей тонировки судьи отправили в спецприемник.

При этом в некоторых регионах полицейские идут еще дальше и после того, как автомобилист не подчинился требованию снять пленку, его автомобиль по истечении 10 дней попросту снимают с учета.

Например, с таким подходом столкнулись водители в Иркутской области и Хабаровском крае. И даже если водитель не стал подписывать никаких предписаний в ГИБДД, на итоговый неутешительный результат это не влияет.

Практику МВД привлекать любителей тонировки по статье за неподчинение законному требованию сотрудника полиции, что выливается в аресты, Лысаков назвал «извращением».

«Раньше боялись снятия номеров, мы это отменили и нынешний штраф, конечно, не очень адекватен, поэтому в МВД пытаются таким вот способом воздействовать на водителей. Это извращенная правовая форма, при которой закон формально не нарушается, но это как удалять гланды через задний проход», — отметил Лысаков.

По мнению автора законопроекта, запланированный штраф в 5000 рублей будет вполне адекватен для злостных нарушителей. «Все-таки я соглашусь с правительством, что лишение прав здесь — чрезмерно жесткая мера, но с другой стороны люди ведь идут на это нарушение сознательно. Это не то, что там отвлекся, скорость чуть превысил, то есть тут автомобилисты сознательно идут против закона.

И если тебя один раз наказали, предупредили, ну сними ты эту пленку, оставь сзади хоть „в ноль“, нет, все равно продолжают ездить. Ну продолжай, будешь получать по 5000 рублей, это вполне справедливо», — говорится депутат.

Известный автоэксперт Петр Шкуматов считает, что само наказание за наличие тонировки давно морально устарело. «Мало кто знает, откуда оно взялось — дело ведь вовсе не в какой-то борьбе с терроризмом. Ввели его, чтобы дорожные камеры могли беспрепятственно фиксировать человека, который находится за рулем, чтобы присылать ему потом штрафы. Затем эту норму отменили, штрафы приходят собственнику транспортного средства, а вот наказание за тонировку осталось, -— рассказал он „Газете.Ru“. —

При этом в южных регионах летом тонировка передних боковых стекол это реальная необходимость, а не какие-то понты или желание что-то скрыть от сотрудников ДПС. Если в ГИБДД пока не готовы вообще отменить этот ненужный запрет, то, возможно, стоит хотя бы сделать исключение в законодательстве для некоторых южных регионов или же, разрешать тонировку летом».