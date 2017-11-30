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В России появится семиместный Peugeot
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В России появится семиместный кроссовер Peugeot 

Motor.ru 30 ноября 2017
Российский офис компании Peugeot назвал сроки появления в России семиместного кроссовера 5008. Продажи новинки начнутся в первом квартале 2018 года. Информацию о линейке двигателей и список комплектаций марка сообщит позднее.
Кроссовер построен на модульной платформе EMP2, лежащей в основе моделей Peugeot 308, 3008 и 408. Длина машины — 4641 миллиметров, колесная база — 2840 миллиметров. Объем багажного отделения составляет 640 литров. При сложенных сиденьях третьего ряда — 1060, второго и третьего ряда — 2150 литров.
На других рынках Peugeot 5008 предлагается с 1,2-литровым 130-сильным турбомотором и с 1,6-литровым двигателем мощностью 165 лошадиных сил. Помимо этого, для модели доступен 1,6— и 2,0-литровые дизели мощностью от 100 до 180 лошадиных сил соответственно. Трансмиссии — шестиступенчтатая «механика» или шестидиапазонный «автомат».
Кроссовер доступен только с приводом на передние колеса. При этом 5008 оснащается фирменной системой Advanced Grip Control с пятью режимами работы, облегчающими движение по снегу, грязи и песку.
В оснащение кроссовера войдет светодиодная головная оптика, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и возможностью подключения смартфона, передние сиденья с функцией массажа, климат-контроль, система контроля усталости водителя, слежения за разметкой, предотвращения фронтальных столкновений и распознавания дорожных знаков.
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