В Mitsubishi рассказали о новинках для России

Российский офис японской компании Mitsubishi Motors Corporation провёл специальную пресс-конференцию, в рамках которой были подведены итоги уходящего года, а также озвучены планы на 2018 год.

На мероприятии присутствовал президент и управляющий директор ООО «ММС Рус» Наоя Накамура . Во время выступления официальный представитель японского автогиганта подчеркнул, что компания возлагает большие надежды на кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, который станет главной моделью следующего года.

Ориентировочно, в России новый автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross появится весной 2018 года. Скорее всего, до российского рынка кроссовер доберется ближе к концу весны следующего года.

Как сообщают отечественные СМИ, купить Mitsubishi Eclipse Cross в РФ можно будет с 1,5-литровым турбомотором, мощностью 149 лошадиных сил. Трансмиссия — 6-ступенчатая МКПП или бесступенчатый вариатор CVT. Привод — передний или полный. Также ожидается автомобиль с турбодизелем объемом 2,2 литра, в паре с которым будет трудиться 8-диапазонный «автомат».

Помимо этого, в 2018 году заинтересованные российские клиенты смогут приобрести моноприводную модификацию модели Mitsubishi Outlander. Сборка такого кроссовера на калужском предприятии стартует в феврале. В компании обещают хорошее оснащение и привлекательную цену, что, очевидно, будет интересно тем клиентам, которые не нуждаются в полном приводе.

Напомним, в настоящее время на мощностях завода в Калуге налажена сборка двух моделей японской компании Mitsubishi Motors Corporation — Mitsubishi Pajero Sport и Mitsubishi Outlander. Как рассказали представители компании, пока производитель не планирует расширять линейку, но в марте следующего года на предприятии будет введен двухсменный режим для увеличения объемов производства.

Согласно официальным данным, в период январь-ноябрь 2017 года японская компания Mitsubishi Motors Corporation реализовала в РФ свыше 20 000 автомобилей. В компании рассчитывают на то, что по итогам календарного года в России будет продано 25 000 новых машин бренда, что на 50 процентов превышает показатели годичной давности. При этом руководство японского автогиганта рассчитывает продать в 2018 году в России порядка 40 000 новых автомобилей.