В Mitsubishi рассказали о новинках для России 

Российский офис японской компании Mitsubishi Motors Corporation провёл специальную пресс-конференцию, в рамках которой были подведены итоги уходящего года, а также озвучены планы на 2018 год.
На мероприятии присутствовал президент и управляющий директор ООО «ММС Рус» Наоя Накамура. Во время выступления официальный представитель японского автогиганта подчеркнул, что компания возлагает большие надежды на кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, который станет главной моделью следующего года.
Ориентировочно, в России новый автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross появится весной 2018 года. Скорее всего, до российского рынка кроссовер доберется ближе к концу весны следующего года.
Как сообщают отечественные СМИ, купить Mitsubishi Eclipse Cross в РФ можно будет с 1,5-литровым турбомотором, мощностью 149 лошадиных сил. Трансмиссия — 6-ступенчатая МКПП или бесступенчатый вариатор CVT. Привод — передний или полный. Также ожидается автомобиль с турбодизелем объемом 2,2 литра, в паре с которым будет трудиться 8-диапазонный «автомат».
Помимо этого, в 2018 году заинтересованные российские клиенты смогут приобрести моноприводную модификацию модели Mitsubishi Outlander. Сборка такого кроссовера на калужском предприятии стартует в феврале. В компании обещают хорошее оснащение и привлекательную цену, что, очевидно, будет интересно тем клиентам, которые не нуждаются в полном приводе.
Напомним, в настоящее время на мощностях завода в Калуге налажена сборка двух моделей японской компании Mitsubishi Motors Corporation — Mitsubishi Pajero Sport и Mitsubishi Outlander. Как рассказали представители компании, пока производитель не планирует расширять линейку, но в марте следующего года на предприятии будет введен двухсменный режим для увеличения объемов производства.
Согласно официальным данным, в период январь-ноябрь 2017 года японская компания Mitsubishi Motors Corporation реализовала в РФ свыше 20 000 автомобилей. В компании рассчитывают на то, что по итогам календарного года в России будет продано 25 000 новых машин бренда, что на 50 процентов превышает показатели годичной давности. При этом руководство японского автогиганта рассчитывает продать в 2018 году в России порядка 40 000 новых автомобилей.
Также в компании рассказали о планах повышении уровня локализации выпускаемых на территории РФ моделей. Напомним, совсем недавно стало известно о том, что отечественная компания «Группа ГАЗ» приступила к выпуску рам для внедорожников Mitsubishi Pajero Sport.