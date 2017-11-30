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Toyota показала внедорожник для приключений
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Toyota представила «приключенческий» концепт с ночным «зрением» 

Вести.Ru 30 ноября 2017
На автосалон в Лос-Анджелесе Toyota привезла концептуальный вседорожник FT-AC для внедорожных вылазок, который постоянно снимает происходящее на камеры и умеет «видеть» в темноте.
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