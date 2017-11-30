Седан LADA Vesta CNG подготовят для гонок

На базе газомоторной модификации седана LADA Vesta CNG будет построена машина для профессионального автоспорта. Производством гоночного автомобиля займётся тольяттинская фирма АТС.

Стоит напомнить, что именно компания АТС по заказу «АвтоВАЗа» занимается выпуском метанового седана LADA Vesta CNG. Как сообщают местные СМИ, фирма уже приступила к разработке новой модификации газомоторной Весты, адаптированной для профессионального автоспорта.

Мало того, как опять же отмечают тольяттинские СМИ, фирма АТС прорабатывает возможность организации отдельного кольцевого Кубка, в котором будут участвовать машины LADA Vesta CNG, работающие на метане. Однако в настоящий момент говорить о том, что проект получит реальное продолжение, рано, поскольку компания АТС ищет партнеров для своей идеи.

Стоит отметить, что компания АТС уже имеет успешный опыт участия в ралли-рейдах на модифицированном внедорожнике LADA 4x4 в газомоторной модификации.

В качестве напоминания, скажем, метановый седан LADA Vesta CNG встал на конвейер летом текущего года. Автомобиль оснащён газомоторным оборудованием и способен «переваривать» как бензин, так и сжатый природный газ (метан).

В оснащении седана LADA Vesta CNG входит композитный баллон на 90 литров, рассчитанный на 18 кубометров газа. Баллон расположен в багажнике седана. Согласно заявленным данным, полностью заправленная машина способна проехать более 1000 километров без дозаправки.

В том случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания на бензин. При этом на бензин автомобиль можно переводить и в принудительном порядке, при помощи специального переключателя.