Hyundai расширяет российскую линейку SUV

В будущем году Hyundai выведет на российский рынок три новых кроссовера, о чем сообщает « Российская газета » со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Среди новинок заявлены Hyundai Santa Fe нового поколения, а также кроссовер Hyundai Creta 2018 модельного года, производство которого будет осуществляться на заводе в Санкт-Петербурге. Помимо этого, компания начнет продажи и кроссовера Hyundai Tucson нового, третьего поколения.

В сегменте SUV российского авторынка, согласно данным «Автостат Инфо», марка Hyundai увеличила продажи в октябре 2017 года на 34%, реализовав 7772 авто. За 10 месяцев этого года прирост объемов реализации в годовом выражении составил 137,2%, всего было продано 56 309 кроссоверов и внедорожников Hyundai, а годом ранее — 23 742 авто. Из материалов исследования «Автостат Инфо» известно, что в октябре этого года Hyundai продал в России 5811 кроссоверов Creta (+23,8%), 1071 кроссовер Tucson (+64,5%), а также 871 внедорожник Hyundai Santa Fe (+94%).