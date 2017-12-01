Land Rover показал новую версию SVAutobiography

Новый удлиненный Range Rover SVAutobiography показали в Лос-Анджелесе

Land Rover снял обложки с Range Rover SVAutobiography. Новая версия SVAutobiography, основанная на обновленном Range Rover, является продуктом отдела специальных операций с автомобилями Jaguar Land Rover.

Автомобиль получил обновление интерьера, где вы найдете два больших задних сиденья. Салон в этот раз предлагает больше пространства для ног, а сиденья могут быть откинуты на 40 процентов. Пассажиры заднего сиденья также смогут пользоваться большой фиксированной центральной консолью, которая включает в себя несколько различных элементов управления для автомобиля.

Если пассажиры хотят расслабиться или работать, Range Rover SVAutobiography предлагает два задних стола и встроенные 10-дюймовые экраны для развлечений с сенсорным экраном. Также есть точка подключения 4G Wi-Fi, небольшой холодильник, в котором могут разместиться две бутылки вина или четыре бутылки емкостью 600 мл.

Владельцы Range Rover SVAutobiography получат на выбор 5,0-литровый V8, 4,4-литровый V8 или даже гибридную трансмиссию, которая включает 2,0-литровый мотор, электродвигатель и литий-ионный аккумулятор. Он обеспечивает в общей сложности 398 л. с. мощности, что более чем достаточно.