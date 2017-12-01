В России настал день «Ш»

С наступлением календарной зимы в ГИБДД России напомнили о штрафе, который действует за езду на автомобиле с шипованной резиной, но без знака «Ш». Нарушителям придется заплатить 500 рублей. Норма действует с весны этого года и в зимнее время становится особенно актуальной. В Госавтоинспекции считают необходимым информирование водителей о том, что находящиеся в непосредственной близости с ними машины едут на «шипах», а уж какие выводы будут сделаны из этого наблюдения — дело каждого.

С 1 декабря заработало пока еще непривычное для российских автомобилистов правило: в случае езды на зимней резине с шипами клеить на заднее стекло автомобиля соответствующую отметку — знак «Ш». В противном случае водителю придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

Соответствующие поправки в ПДД и КоАП были сделаны 4 апреля 2017 года, и весной некоторым автомобилистам уже пришлось заплатить в казну за отсутствие наклейки. Правда, в силу погодных условий и отменой необходимости езды на зимней резине, таких «счастливчиков» набралось немного. Но, согласно решению комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза „О безопасности колесных транспортных средств“ водители в зимний период (декабрь, январь и февраль) обязаны ездить только на зимних шинах, которые, чаще всего, оснащены шипами. Следовательно, знакомый штраф снова вернулся.

О прямом назначении этого знака в Госавтоинспекции отвечают: „его смысл в информировании водителей, которые едут сзади, что на автомобиле установлены шипованные шины“, — заявили »Газете.Ru» в ведомстве.

Получается, что каждый водитель будет уже для себя решать, что видеть в этом предупреждении — будь то возможный укороченный тормозной путь или опасность встречи с вылетающими из-под колес камнями. В ведомстве также уточнили, что выписка штрафа или же предупреждения остается на усмотрении инспектора ГИБДД: скорее всего, если у остановленного водителя автомобиля без наклейки, но на шипах, не обнаружится серьезных нарушений ПДД и неоплаченных штрафов, инспектор ГИБДД может со спокойной душой его просто предупредить. При этом важно отметить, что в случае, если автомобиль записан на юридическое лицо, и инспектор все-таки решил выписать штраф за отсутствие пресловутого знака, то платить придется именно водителю, а никак не организации.

Так что профессиональным водителям лучше внимательно изучить доверяемый им транспорт, и, в случае использования резины на шипах, наклеить треугольник. Кстати, пройти техосмотр, если вы на зимней резине без этого знака тоже не получится.

С приходом зимы некоторые автомобилисты пожаловались на дефицит необходимых наклеек и решили изготавливать их сами.

Как заверили «Газету.Ru» в Госавтоинспекции, никаких претензий у гаишников с «кустарным» знакам не будет, главное, чтобы те соответствовали установленным в законодательстве требованиям.

Так, в постановлении правительства от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 12.07.2017) указано, что знак «Шипы» должен быть в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы — 1/10 стороны).

Несмотря на разные подходы к поиску нужного знака, сходятся автомобилисты в одном — чтобы не нарваться на штраф, лучше букву «Ш» приклеить.

Водителей заставят переобуться

Отметим, что, несмотря на норму, по которой водители обязаны ездить зимой на зимней, а не на летней резине, штрафа за это несоответствие нет.

В 2015 году законодатели предложили ввести штраф в размере 2 тыс. руб. за такое нарушение, но инициативу не поддержали. Теоретически в таком случае инспектор ГИБДД может выписать штраф 500 рублей за управление транспортным средством при наличии неисправностей. Правда, в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» ПДД прописан только износ шин (Раздел 5 «Колеса и шины» пункт 5.1). В КоАП никаких норм касательно ответственности за несмену летней резины на зимнюю нет.

Между тем участники проекта «Безопасные дороги» выступили за ужесточение ответственности за езду зимой на летней резине. «Необходимо принять закон об установлении штрафа за использование автомобильной резины не по сезону и дать возможность регионам самим устанавливать сроки эксплуатации шин», — заявил координатор «Безопасные дороги» Сергея Бидонько

Согласно сообщению пресс-службы проекта, принятие этого законона позволит обеспечить безопасность дорожного движения на российских дорогах.

По словам Бидонько, введение штрафов за использование автомобильных шин не по сезону, заставит автомобилистов с приходом холодов обязательно перейти на зимнюю резину.

«Также такие водители существенно усложняют дорожный трафик, так как, чтобы не попасть в аварию, сбавляют скорость. Конечно, только введение штрафов без просветительской работы не поможет, необходимо ежегодно вести эту работу в средствах массовой информации, соцсетях, чтобы водители понимали всю важность и свою ответственность», — пояснил Бидонько.

Как отметил депутат, работа над проектом федерального закона о штрафах за использование шин не по сезону, ведется с 2014 года.