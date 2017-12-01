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Kia показала будущее корейского универсала
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Концепт-кар Kia Procee'd показал будущее корейского универсала 

Auto.Today 1 декабря 2017
Концепция Kia Procee'd была одной из звезд на Франкфуртском автосалоне, и новый отчет предполагает, что производственная версия поступит в конце следующего года.
Мало что известно о модели, но Autocar сообщает, что она станет частью расширенной линейки Cee'd, которая будет включать в себя четыре разные модели. Несмотря на это, трехдверный вариант, как сообщается, будет оспорен, поскольку клиенты просто не заинтересованы в этой конкретной модели.
Ожидается, что стандартная модель будет представлена в начале следующего года на Женевском автосалоне, и она, скорее всего, будет представлена вместе с вариантом универсала. Оба из них планируют использовать обновленный интерьер с материалами более высокого качества и улучшенным дизайном. Ожидается, что варианты двигателей будут перенесены с сегодняшней модели, но они, скорее всего, получат незначительные улучшения производительности.
Позже в этом году Kia, как ожидается, представит вариант универсала "shooting brake" и модель кроссовера, которая, как сообщается, будет расположена между Stonic и Sportage.
Ожидается, что в будущем модель будет также ориентироваться на производительность Procee'd GT, но, как сообщается, он будет менее экстремальным, чем Hyundai i30 N.
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