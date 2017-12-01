Mini может стать полностью электрическим брендом

Mini может превратиться в полностью электрический бренд

BMW планирует превратить Mini в полностью электрическую марку, и в настоящее время занимается поиском партнеров для решения проблем высокой стоимости автомобилей.

Данная новость поступила от члена правления BMW, который сообщил, что Mini может стать электрическим брендом, ориентированным на городских клиентов. Ожидается, что электрическая Mini-модель дебютирует уже в 2019 году.

Также стало известно, что в настоящее время BMW ведет переговоры со многими мировыми автопроизводителями о перспективном партнерстве по электрификации небольших автомобилей.

Строительство подобных электромобилей сложнее не только в финансовом плане, но и из-за установки батарей в более компактном пространстве, которые обеспечивают достаточный запас.

Статистика гласит о постоянном снижении спроса на Mini автомобили, с расчета на октябрь продажи в США снизились на 10%, поскольку актуальность внедорожников постоянно возрастает.

Даже учитывая вышесказанное, BMW не планирует заниматься данным вопросом, добавив более крупные модели SUV под маркой Mini, вместо этого производитель пересматривает процесс разработки электромобилей и пытается усовершенствовать конструкции.