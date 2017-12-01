Объявлена стоимость Hyundai i30 Fastback

Автодилеры Hyundai в Европе объявили о старте предзаказа на автоновинку — Hyundai i30 Fastback в «купеобразном» исполнении.

По силовой части новинку снабдят моторами в двух версиях: однолитровый на 120 л.с. и 1,4-литровый на 140 л.с. В комплекте предлагается либо шестиступенчатая «механика», либо семиступенчатая роботизированная коробка с 2-ым сцеплением.

Во внешности автоновинки также прослеживаются перемены. Изменился не только концепт кузова, но и наиболее бросающиеся в глаза элементы.

Так, например, у машины новая радиаторная решетка, дневные ходовые огни, принципиально иные бамперы, задние фонари с оригинальным рисунком.

В дорогих комплектациях обсуждаемой автомодели будут предустановлены в широком спектре различные системы помощи водителю. В том числе новомодный круиз-контроль, а также современные системы обнаружения препятствий и полос движения.

Hyundai i30 Fastback стал длиннее на 11,5 сантиметров и ниже на три сантиметра в сравнении с хэтчбеком.