Ещё
Объявлена стоимость Hyundai i30 Fastback
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлена стоимость Hyundai i30 Fastback 

Car.ru 1 декабря 2017
Автодилеры Hyundai в Европе объявили о старте предзаказа на автоновинку — Hyundai i30 Fastback в «купеобразном» исполнении.
По силовой части новинку снабдят моторами в двух версиях: однолитровый на 120 л.с. и 1,4-литровый на 140 л.с. В комплекте предлагается либо шестиступенчатая «механика», либо семиступенчатая роботизированная коробка с 2-ым сцеплением.
Во внешности автоновинки также прослеживаются перемены. Изменился не только концепт кузова, но и наиболее бросающиеся в глаза элементы.
Так, например, у машины новая радиаторная решетка, дневные ходовые огни, принципиально иные бамперы, задние фонари с оригинальным рисунком.
В дорогих комплектациях обсуждаемой автомодели будут предустановлены в широком спектре различные системы помощи водителю. В том числе новомодный круиз-контроль, а также современные системы обнаружения препятствий и полос движения.
Hyundai i30 Fastback стал длиннее на 11,5 сантиметров и ниже на три сантиметра в сравнении с хэтчбеком.
Car.ru: последние новости
Названа пятерка самых лучших автомоделей из Китая на российском авторынке В Санкт-Петербурге будут выпускать обновленную линейку Nissan Qashqai и X-Trail Skoda начинает продажу «удлинённого» кроссовера Karoq
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение