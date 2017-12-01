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За перепродажу суперкара GT владельца будут судить
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Ford решил засудить владельца суперкара GT за его перепродажу 

Motor.ru 1 декабря 2017
Компания Ford обвинила американского рестлера Джона Сина в нарушении условий договора на покупку суперкара Ford GT и его незаконной перепродаже. Согласно документу, Сина не мог продать автомобиль в течение первых двух лет владения, сообщает портал WXYZ Detroit.
В иске, поданном в Федеральный окружной суд штата Мичиган, утверждается, что Сина перепродал суперкар через несколько недель после его получения. При этом в разговоре с представителем Ford он признал свою вину и пожелал «сотрудничать с компаний, чтобы все исправить». Производитель потребовал вернуть автомобиль, а также предоставить все документы по его продаже, однако получил отказ.
В компании считают, что из-за действий спортсмена бренд понес значительные репутационные издержки, которые оценили в более чем 75 000 долларов. Помимо этого, производитель требует возмещения судебных издержек и возврата незаконной прибыли от продажи суперкара.
Суперкар Ford GT оснащается турбированным мотором 3.5 V6 семейства EcoBoost. Отдача двигателя составляет 655 лошадиных сил и 745 Нм крутящего момента. Максимальная скорость Ford GT составляет 347 километрам в час. Компания продает модель только избранным клиентам. Выпуск спорткара в ближайшие несколько лет не превысит тысячи экземпляров.
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