За перепродажу суперкара GT владельца будут судить

Ford решил засудить владельца суперкара GT за его перепродажу

Компания Ford обвинила американского рестлера Джона Сина в нарушении условий договора на покупку суперкара Ford GT и его незаконной перепродаже. Согласно документу, Сина не мог продать автомобиль в течение первых двух лет владения, сообщает портал WXYZ Detroit.

В иске, поданном в Федеральный окружной суд штата Мичиган, утверждается, что Сина перепродал суперкар через несколько недель после его получения. При этом в разговоре с представителем Ford он признал свою вину и пожелал «сотрудничать с компаний, чтобы все исправить». Производитель потребовал вернуть автомобиль, а также предоставить все документы по его продаже, однако получил отказ.

В компании считают, что из-за действий спортсмена бренд понес значительные репутационные издержки, которые оценили в более чем 75 000 долларов. Помимо этого, производитель требует возмещения судебных издержек и возврата незаконной прибыли от продажи суперкара.

Суперкар Ford GT оснащается турбированным мотором 3.5 V6 семейства EcoBoost. Отдача двигателя составляет 655 лошадиных сил и 745 Нм крутящего момента. Максимальная скорость Ford GT составляет 347 километрам в час. Компания продает модель только избранным клиентам. Выпуск спорткара в ближайшие несколько лет не превысит тысячи экземпляров.