Электронный паспорт: МВД отказывается от бумаги

МВД России объявило о прекращении с 1 июля 2018 года оформления бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) и полном переходе на документы в электронном формате. Имеющиеся на руках бумажные ПТС можно добровольно обменять на электронные и до этой даты. Отказ от бумажной формы документа должен был произойти еще раньше, но к этому были не готовы автопроизводители и дилеры.

МВД России подготовило законопроект о замене бумажных ПТС на электронные. С 1 июля следующего года ГИБДД перестанет выдавать этот документ в бумажном виде. Соответствующие поправки размещены на едином портале проектов нормативных правовых актов, сейчас документ проходит процедуру общественного обсуждения.

«Проектом, в частности, предусмотрено, что ранее оформленные на транспортные средства бумажные паспорта действуют до их замены на электронные паспорта транспортных средств, — прокомментировала инициативу официальный представитель МВД Ирина Волк. — В случае, если собственник транспортного средства в инициативном порядке хочет заменить паспорт транспортного средства на бумажном носителе на его электронный аналог, такое оформление будет осуществляться по его заявлению». МВД предлагает отменить постановление правительства РФ от 18 мая 1993 г. № 477 «О введении паспортов транспортных средств».

Никакой «обязаловки» для водителей при замене документа не будет. Выданные до 1 июля 2018 будут действовать и после этой даты, поэтому бежать в ГИБДД и менять ПТС водителям не придется.

В пояснительной записке к поправкам отмечается, что они были разработаны в соответствии с планом-графиком введения в России электронных ПТС, который был утвержден 3 октября вице-премьером Аркадием Дворковичем

Переход на электронный ПТС должен был состояться раньше, еще 1 июля 2017 года, однако к этому оказались не готовы автопроизводители и дилеры из стран членов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), с которыми Россия собралась выдавать электронный ПТС по единым правилам: Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В итоге внедрение поправок перенесли не неопределенный срок — до тех пока, пока соседи не подготовятся.

Впрочем, об отсрочке внедрения электронной формы документа власти просили и отечественные дилеры — соответствующее письмо она направляли в Минпромторг

«Переходный период продлили по просьбе дилеров из Белоруссии и Казахстана, поскольку они технически не были готовы к введению электронного ПТС, — сообщил «Газете.Ru» глава РОАД Олег Мосеев. — РОАД направлял письмо в Евразийскую комиссию с просьбой о продлении переходного периода на полгода. Для нас это большой плюс. Несмотря на то что в техническом плане система у нас уже готова, требуется время на то, чтобы отработать алгоритмы взаимодействия между профессиональными участниками рынка». Главным аргументом для отсрочки называлось отсутствие ясности в нормативных актах, которыми необходимо руководствоваться при работе в России, что выливалось в вопросы взаимодействия с рядом ведомств, например таможенными органами «Несмотря на то что в техническом плане система у нас уже готова, требуется время на то, чтобы отработать алгоритмы взаимодействия между профессиональными участниками рынка», — заявлял «Газете.Ru» глава Российской ассоциации дилеров Олег Мосеев

О согласовании механизмов и принципов работы единой международной базы электронных ПТС ранее сообщили в «Ростехе» , где ее и разработали. Администратором системы электронных паспортов выступает АО «Электронный паспорт», входящее в структуру госкорпорации.

Вячеслав Бурмистров. «В настоящее время Российская Федерация технически более готова к началу оформления паспортов транспортных средств в электронном виде. Принятые и разрабатываемые российские нормативные правовые акты рекомендованы в качестве основы для правительств стран Союза для обеспечения скорейшего начала эксплуатации системы электронных паспортов в странах ЕАЭС », — отметил несколько дней назад на профильном совещании заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии