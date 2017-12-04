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Vesta SW впервые показали в Германии
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Универсалы «Лада Веста SW» впервые показали в Германии 

Wroom.ru 4 декабря 2017
Универсалы "Лада Веста" показаны на проходящей сейчас автомобильной выставке в немецком городе Эссене. Это европейская премьера для пятидверной версии модели.
Седан «Лада Веста» начали продавать в Германии в феврале этого года: по состоянию на конец октября местные дилеры реализовали 422 экземпляра модели. А весной следующего года на рынок выйдут и версии с кузовом универсал — обычная «Веста SW» и «Веста SW Кросс».
Как и седаны, универсалы для Германии будут оснащаться двигателем объёмом 1,6 литра (106 л. с.) в сочетании с механической или роботизированной коробками передач. Цены ещё не объявлены, но пятидверная машина будет стоить дороже седана, который на немецком рынке оценивается как минимум в 12740 евро.
По информации сайта Wroom.ru, за первые десять месяцев этого года в Германии продали 2188 автомобилей «Лада», что на 59% больше, чем годом ранее. Половина спроса приходится на старую «Ниву» — внедорожник «Лада 4х4».
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