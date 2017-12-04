Hyundai модернизировала Grand Santa Fe

Hyundai модернизировала кроссовер Grand Santa Fe

Южнокорейская компания Hyundai Motor Company выводит на «домашний» рынок модернизированный внедорожник Hyundai Maxcruz 2018 модельного года. Во многих странах планеты, включая Россию, этот автомобиль известен под названием Hyundai Grand Santa Fe.

Итак. Модернизированный семиместный кросс Hyundai Maxcruz 2018 модельного года получил обновлённую информационно-развлекательную систему с голосовым управлением, которая была разработана в сотрудничестве с фирмой Kakao.

К слову, такая технология имеется в арсенале недавно представленного спортивного седана Genesis G70. При помощи голосовых команд владелец автомобиля может, например, осуществлять поиск станций технического обслуживания, достопримечательностей или пунктов питания. В самом доступном исполнении мультимедиа-комплекс оснащён 7,0-дюймовым монитором, а более продвинутые версии получают 8,0-дюймовый дисплей.

Помимо этого, у модернизированного семиместного внедорожника Hyundai Maxcruz 2018 модельного года появилась новая комплектация, в которой автомобиль получает систему предупреждения о боковых столкновениях сзади, камеру заднего вида и электронный стояночный тормоз. Как отмечают в пресс-центре бренда, немного обновлённый внедорожник Hyundai Maxcruz стал доступнее в Южной Корее. В частности, минимальная цена автомобиля теперь составляет 32,1 миллиона вон (около 1 734 000 рублей).

На «домашнем» рынке автомобиль доступен с 2,2-литровым дизельным мотором (202 л.с.) и 3,3-литровым бензиновым двигателем V6 (290 л.с.). Трансмиссия — 6— и 8-диапазонный «автомат». Тип привода — передний или полный.

Напомним, купить внедорожник Hyundai Grand Santa Fe в России можно только в версии 4×4, с 3,0-литровым бензиновым двигателем (249 л.с.) и 2,2-литровым дизелем 2.2 (200 л.с.). Оба силовых агрегата сочетаются с трансмиссией 6АКП. Минимальная цена — от 2 324 000 рублей.