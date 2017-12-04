LADA Vesta вышла в лидеры по выручке в С-сегменте

LADA Vesta вышла на первое место по выручке в С-сегменте

Согласно результатам исследования «Автостат Инфо», модель LADA Vesta стала лидером по денежному обороту в сегменте С авторынка России.

Известно, что за январь-октябрь этого года покупатели приобрели 59 956 автомобилей LADA Vesta. Оборот от реализации этого объема машин составил 35,93 млрд рублей. В C-сегменте второй по величине результат по выручке с продаж показала модель Skoda Octavia — 21,38 млрд рублей. Такой объем денежных средств удалось выручить с проданных за январь-октябрь 18 363 машин этой модели. Первую «тройку» закрывает другая популярная модель C-сегмента — KIA Cee’d. За 10 месяцев текущего года в России было реализовано 12 787 автомобилей KIA Cee’d на сумму 12,52 млрд рублей. В ТОП-5 самых доходных моделей C-сегмента по итогам января-октября попали также Ford Focus и Nissan Almera производства «АвтоВАЗа» . В отчетный период покупатели приобрели 10 338 автомобилей Ford Focus и заплатили за них 11,01 млрд рублей, также они купили 12 514 машин Nissan Almera на сумму 8,28 млрд рублей.

За первые 10 месяцев 2017 года денежный оборот от реализации автомобилей С-сегмента составил 130,9 млрд рублей. С сентября по октябрь показатель выручки в этом сегменте вырос с 14,02 до 14,19 млрд рублей.

Исследование авторынка РФ за январь-октябрь 2017 года, проведенное «Автостат Инфо», показало также, что: за 10 месяцев в России был продан 159 331 автомобиль сегмента C, это на 14,4% больше, чем годом ранее, доля продаж в С-сегменте составила 14,03% от всего объема реализации новых авто.