KIA Cadenza получил новый бензиновый мотор

Kia K7 2018 года вышел в продажу

На южнокорейском рынке стартовали продажи нового автомобиля Kia K7, который относится к модельному ряду 2018 года.

На родном рынке четырёхдверный Kia K7 теперь продаётся с моторами на три литра, мощность которого доходит до 266 лошадиных сил. Комплектует его автоматическая коробка передач, которая имеет восемь ступеней. Помимо этого, присутствуют и стандартные силовые агрегаты, к примеру бензиновый мотор на 2.4 и на 3.3 литра. Их мощность составляет 190 и 290 лошадиных сил соответственно. Также, можно купить легковушку с турбодизелем объёмом в 2.2 литра. Его мощность составляет 202 лошадиные силы. Газовая силовая установка развивает мощность до 235 лошадиных сил. Гибридный Kia K7 в своей основе имеет атмосферный двигатель на 2.4 литра, а также электромотор.

Несколько изменился и внешний вид автомобиля. В салоне теперь используются новые отделочные материалы и видоизменённые аналоговые часы, а экстерьер дополняют колёсные диски с оригинальным дизайном. Ценник нового авто стартует от 1 677 000 рублей.