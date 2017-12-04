KIA Cadenza получил новый бензиновый мотор

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Kia K7 2018 года вышел в продажу 

Daily-Motor 4 декабря 2017
На южнокорейском рынке стартовали продажи нового автомобиля Kia K7, который относится к модельному ряду 2018 года.
На родном рынке четырёхдверный Kia K7 теперь продаётся с моторами на три литра, мощность которого доходит до 266 лошадиных сил. Комплектует его автоматическая коробка передач, которая имеет восемь ступеней. Помимо этого, присутствуют и стандартные силовые агрегаты, к примеру бензиновый мотор на 2.4 и на 3.3 литра. Их мощность составляет 190 и 290 лошадиных сил соответственно. Также, можно купить легковушку с турбодизелем объёмом в 2.2 литра. Его мощность составляет 202 лошадиные силы. Газовая силовая установка развивает мощность до 235 лошадиных сил. Гибридный Kia K7 в своей основе имеет атмосферный двигатель на 2.4 литра, а также электромотор.
Несколько изменился и внешний вид автомобиля. В салоне теперь используются новые отделочные материалы и видоизменённые аналоговые часы, а экстерьер дополняют колёсные диски с оригинальным дизайном. Ценник нового авто стартует от 1 677 000 рублей.
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