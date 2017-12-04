Continental GT получил специальную версию

Новый Bentley Continental GT появится в России в 2018 году

Компания Bentley привезёт в Россию новое поколение купе Continental GT летом 2018 года, сообщает британский автопроизводитель. «Мы рады представить в Москве революционный и совершенный Continental GT третьего поколения, сочетающий новейшие технологии, натуральные материалы и искусную работу мастеров Bentley, — пояснил глава бренда в России Марко ван Алтен. — Модель имеет большой потенциал и непременно станет бестселлером марки. На российских дорогах новые Gran Turismo от Bentley появятся уже летом будущего года». Напомним, премьера третьего поколения купе Bentley Continental GT состоялась в конце августа 2018 года — автомобиль, ранее использовавший платформу седана Volkswagen Phaeton, перешёл на более современную архитектуру нового хэтчбека Porsche Panamera.