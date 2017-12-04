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VW выпустит два электрических внедорожника к 2020 году
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Volkswagen выпустит два электрических внедорожника к 2020 году 

LiveCars.Ru 4 декабря 2017
Как известно, немецкая компания Volkswagen планирует запустить целое семейство электрических автомобилей к концу текущего десятилетия. По информации иностранных СМИ, в линейки экологически чистых транспортных средств, помимо прочего, будет значиться два внедорожника.
Как сообщает авторитетный ресурс Auto Express, ссылаясь на официальных представителей бренда, в ближайшие года немецкая компания выпустит серийные версии концептов Volkswagen I. D. Hatchback Concept, Volkswagen I. D. Buzz Microbus Concept и Volkswagen I. D. Crozz Concept.
В интервью изданию представители марки уточнил, что к 2020 году на рынок должны выйти два электрических внедорожника, один из которых будет создан по мотивам прототипа Volkswagen I. D. Crozz Concept. Второй же электрокар повышенной проходимости позиционируется, как купе-внедорожник.
Предполагается, что одна из новинок окажется размером с актуальной моделью Tiguan, но при этом будет иметь стильный дизайн экстерьера, выполненный по мотивам маленького кросса T-Roc. Такая конфигурация позволит увеличить свободное пространство в салоне, а также положительно скажется на объёме багажного отделения.
В свою очередь, второй электрический внедорожник должен получить кузов кросс-купе. Предположительно, эта серийная модель во многом будет походить на недавно представленный обновлённый прототип Volkswagen I. D. Crozz II Concept, дебют которого состоялся на автосалоне во Франкфурте-2017.
Как отмечают наши коллеги, оба электрических внедорожника Volkswagen будут доступны с полным приводом. Какова окажется суммарная отдача электрической силовой установки, а так же какой будет запас хода, пока официально не уточняется. Напомним, что обновлённый концепт Volkswagen I. D. Crozz II Concept был оснащён 300-сильной установкой, а его запаса хода составлял порядка 500 километров.
Добавим. В одном из последних интервью представители немецкого автогиганта отмечали, что в будущем возможно появление «более эмоциональных» электрических моделей. Ориентировочно, «заряженные» электрокары Volkswagen дебютируют в начале следующего десятилетия.
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