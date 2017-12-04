VW выпустит два электрических внедорожника к 2020 году

Volkswagen выпустит два электрических внедорожника к 2020 году

Как известно, немецкая компания Volkswagen планирует запустить целое семейство электрических автомобилей к концу текущего десятилетия. По информации иностранных СМИ, в линейки экологически чистых транспортных средств, помимо прочего, будет значиться два внедорожника.

Как сообщает авторитетный ресурс Auto Express, ссылаясь на официальных представителей бренда, в ближайшие года немецкая компания выпустит серийные версии концептов Volkswagen I. D. Hatchback Concept, Volkswagen I. D. Buzz Microbus Concept и Volkswagen I. D. Crozz Concept.

В интервью изданию представители марки уточнил, что к 2020 году на рынок должны выйти два электрических внедорожника, один из которых будет создан по мотивам прототипа Volkswagen I. D. Crozz Concept. Второй же электрокар повышенной проходимости позиционируется, как купе-внедорожник.

Предполагается, что одна из новинок окажется размером с актуальной моделью Tiguan, но при этом будет иметь стильный дизайн экстерьера, выполненный по мотивам маленького кросса T-Roc. Такая конфигурация позволит увеличить свободное пространство в салоне, а также положительно скажется на объёме багажного отделения.

В свою очередь, второй электрический внедорожник должен получить кузов кросс-купе. Предположительно, эта серийная модель во многом будет походить на недавно представленный обновлённый прототип Volkswagen I. D. Crozz II Concept, дебют которого состоялся на автосалоне во Франкфурте-2017.

Как отмечают наши коллеги, оба электрических внедорожника Volkswagen будут доступны с полным приводом. Какова окажется суммарная отдача электрической силовой установки, а так же какой будет запас хода, пока официально не уточняется. Напомним, что обновлённый концепт Volkswagen I. D. Crozz II Concept был оснащён 300-сильной установкой, а его запаса хода составлял порядка 500 километров.

Добавим. В одном из последних интервью представители немецкого автогиганта отмечали, что в будущем возможно появление «более эмоциональных» электрических моделей. Ориентировочно, «заряженные» электрокары Volkswagen дебютируют в начале следующего десятилетия.