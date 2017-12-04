Концепт-кар UX оказался весьма желанным кроссовером

Концепт-кар Lexus UX оказался весьма желанным кроссовером

Дилеры Lexus в США хотят, чтобы японский автопроизводитель продавал автомобиль UX, производство которого вот-вот будет запущено. Lexus впервые показал свое намерение вывести привлекательный UX на рынок в начале этого года, но с тех пор о транспортном средстве мало что слышно. Однако, во время обсуждения с Motor 1 на LA Auto Show, генеральный менеджер Lexus Джефф Бракен сказал, что местные дилеры хотят, чтобы автомобиль стал новой моделью начального уровня.

«Это то, что ищут наши потребители и наши дилеры на всем протяжении производства этого концептуального автомобиля. Мы находимся на пути понимания того, что мы хотим делать с этой моделью. Предварительно можем сказать, что она не уходит с поля зрения и остается в фокусе. Следите за обновлениями, — подтвердил он.

Если бы UX высадился на берегах США, он заполнил бы пустоту, оставленную гибридным хэтчбеком CT200h.