Концепт-кар UX оказался весьма желанным кроссовером

Дилеры Lexus в США хотят, чтобы японский автопроизводитель продавал автомобиль UX, производство которого вот-вот будет запущено. Lexus впервые показал свое намерение вывести привлекательный UX на рынок в начале этого года, но с тех пор о транспортном средстве мало что слышно. Однако, во время обсуждения с Motor 1 на LA Auto Show, генеральный менеджер Lexus Джефф Бракен сказал, что местные дилеры хотят, чтобы автомобиль стал новой моделью начального уровня.
«Это то, что ищут наши потребители и наши дилеры на всем протяжении производства этого концептуального автомобиля. Мы находимся на пути понимания того, что мы хотим делать с этой моделью. Предварительно можем сказать, что она не уходит с поля зрения и остается в фокусе. Следите за обновлениями, — подтвердил он.
Если бы UX высадился на берегах США, он заполнил бы пустоту, оставленную гибридным хэтчбеком CT200h.
Согласно сообщениям, Lexus имеет торговые марки для названий UX 200, UX 250 и UX 250h в Соединенных Штатах, что свидетельствует о том, что он серьезно рассматривает местные продажи автомобиля. Вероятная стартовая цена чуть более 30 000 долларов. Концепция Lexus UX Crossover Concept была впервые представлена на прошлогоднем Парижском автосалоне, возмодный конкурент модели Audi Q2.