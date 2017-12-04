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В Москве посчитали электромобили
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В Москве посчитали электромобили 

Lenta.ru 4 декабря 2017
В Москве и Московском регионе 367 электромобилей. Их количество подсчитали сотрудники аналитического агентства «Автостат», данные в понедельник, 4 ноября, опубликованы на сайте.
Это около 32,4 процента от общего количества электрокаров по России. Больше всего в Москве электрокаров Mitsubishi I-MiEV — 150 штук. На втором месте в рейтинге самых популярных подобных машин находится Tesla (138 автомобилей).
Далее следует Nissan Leaf (43 штуки), Renault Twizy (20), LADA Ellada (9) и BMW i3 (7). Доля электромобилей среди общего числа легковых машин в столице и Московской области (около 6,3 миллиона штук) составляет менее сотой части процента.
21 ноября сообщалось, что чешская автомобильная марка Skoda планирует выпускать электрические автомобили на заводе в Млада-Болеславе. Первая серийная электрическая модель бренда с гибридной силовой установкой будет выпущена в 2019 году.
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