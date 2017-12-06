BMW создаст электрокар с ураганной динамикой

Компания BMW тоже задумала электромобиль с ураганной динамикой

Компания BMW поделилась планами по электрификации своего модельного ряда до 2025 года. Дорожная карта автопроизводителя предусматривает добрую дюжину гибридных и электрических версий уже существующих BMW, а также совершенно новые модели, которые порадуют любителей динамики.

Первым серийным представителем глобального плана BMW по электрификации стал эффектный родстер BMW i8, которого показали на автосалоне в Лос-Анджелесе. Это подключаемый гибрид c электромотором спереди и 1,5-литровым трехцилиндровым турбированным двигателем — сзади. Суммарная мощность установки достигает 374 л.с., а запас хода составляет 440 километров.

Чуть позже версию подключаемого гибрида получит еще одна модель BMW — речь идет о кроссовере. Как пишет Carscoops, в 2019 году в процесс электрификации включится и бренд Mini: сначала будет представлена полностью электрическая модель, а за ней в том же году на рынок выйдут два или три подключаемых гибрида. 2020 год станет дебютом полностью электрического BMW X3, он же затем предстанет и с новой гибридной силовой установкой.

С 2021 года процесс электрификации пойдет интенсивнее: сначала обещают представить новейший электрокар iNext, вслед за которым до 2025 года выйдет еще девять различных электромобилей и восемь подключаемых гибридов.

Силовые установки перспективных моделей BMW будут включать в себя модульные блоки батарей трех типов: модификации под названием 30е и 40е будут доступны моделям компактного и представительского класса, они будут оснащаться батареями на 60 кВт (дальность хода — около 450 км) или 90кВт (дальность хода — 550 км). Люксовые модели BMW получат модификации 40е и 50е. Последняя подразумевает батарею на 120 кВт и запас хода около 700 километров.

Самые скромные переднеприводные электромобили BMW получат передний привод и 134-сильный электромотор. Заднеприводные будут вдвое мощнее, а полный привод будет опционален. Разгон до сотни будет занимать от 9 до 6 секунд в зависимости от автомобиля.

Но самое интересное в плане динамики предложат спортивные электрокары марки. Ожидается, что самые "злые" электромобили получат 268-сильный электромотор на передней оси и сразу два аналогичных мотора — на задней. Такие BMW получат систему изменения вектора тяги и смогут разгоняться до сотни меньше, чем за три секунды.