Болезнь или пьяное вождение: депутата ждет экспертиза

Глава нижегородского отделения «Единой России» и депутат Госдумы Вадим Булавинов подал в отставку на фоне скандала о пьяном вождении. Однако официальным поводом для ухода с поста руководителя отделения стало плохое здоровье — согласно заявлению депутата, он попал в больницу с сердечным приступом. В «Единой России» сообщили, что ждут официального подтверждения информации от правоохранительных органов : если факт «пьянки» подтвердится, депутата лишат мандата.

Депутат Государственной Думы от Нижегородской области, экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов подал в отставку, сославшись на плохое здоровье. Об говорится в официальном заявлении о сложении полномочий, которое поступило на имя и.о. секретаря Генерального Совета «Единой России» Андрея Турчака

«Поступило заявление о сложении полномочий и.п. секретаря Нижегородского реготделения партии Вадима Булавинова по собственному желанию в связи с болезнью и невозможностью исполнения своих обязанностей. Заявление Булавинова будет удовлетворено на ближайшем заседании президиума Генерального совета», — говорится в сообщении.

Ситуации добавляет неоднозначности недавний скандал с участием Булавинова — так, на днях местные СМИ сообщили, что депутат был задержан сотрудниками ГИБДД в состоянии сильного алкогольного опьянения на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде.

Тогда «НТА-Приволжье» привело слова источника в ГИБДД о том, что вне зависимости от статуса лицо, находящееся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, может быть задержано, даже при наличии депутатской неприкосновенности. Также издание сообщило, что Булавина, якобы, доставили для медицинского освидетельствования в больницу №33.

Однако помощник депутата Петр Буянов сразу же опроверг эту информацию. В СМИ он заявил, что по дороге домой у Вадима Булавинова случился приступ: его доставили в реанимацию в прединсультном состоянии.

«В данный момент состояние Булавинова врачи оценивают как стабильное. После проведения двух экспертиз алкоголя или наркотиков в крови не обнаружено. Медики связывают резкое ухудшение состояния его здоровья с сильным переутомлением», — сообщил помощник депутата.

Однако, с учетом того, что Булавинова доставили в больницу с сердечным приступом, пока остается неизвестным, почему у депутата в таком случае брали кровь для проверки на алкоголь, что в целом подтвердил его помощник.

В свою очередь, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин также не помог внести в дело ясность, а скорее наоборот, заявив журналистам, что ситуацию с Вадимом Булавиновым должны в ближайшее время прояснить результаты экспертизы.

«С учетом его должности и статуса отслеживаю появляющуюся информацию, — сказал Никитин в воскресенье, 3 декабря. —

Мог иметь место факт вождения в нетрезвом виде. Если такой факт подтвердится документально, человек должен нести вне зависимости от чинов и званий ответственность в соответствии с законом.

По моей информации, то, как осуществлялись мероприятия в связи с этой ситуацией, говорит о том, что сотрудники полиции и медицинские работники на самом высоком уровне выполняли свою работу опять же вне зависимости от чинов и званий, за что им огромная-огромная признательность».

Об ожиданиях результатов экспертизы говорится и в заявлении и.о. секретаря Генерального Совета «Единой России» Андрея Турчака.

«В «Единой России» ждут официального подтверждения данной информации от правоохранительных органов, — сказал Турчак.

— О ситуации, произошедшей с Вадимом Булавиновым, мне известно. На сегодняшний момент Вадим Евгеньевич написал заявление. Хочу напомнить, что в партии неприкасаемых нет. Ни наличие партийной должности, ни партийного билета не освобождают от ответственности, которую несут партийцы».

Между тем в понедельник вечером состояние здоровья депутата улучшилось, врачи разрешили ему продолжить лечение в домашних условиях. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь депутата Павел Буянов.

«Состояние Вадима Евгеньевича (Булавинова) улучшилось, врачи разрешили ему продолжить лечение в домашних условиях. Ему предписан постельный режим и полный покой на несколько дней», — сказал Буянов.

Тем временем на ситуацию с подозрениями в пьянстве за рулем отреагировал и полпред президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич . Комментируя ситуацию с Булавиновым, он также отметил, что проверка пока продолжается.

«Губернатор (глава Нижегородской области Глеб Никитин — ред.) по этому поводу высказался вчера — да, есть такая информация о том, что, возможно, задержание связано с употреблением спиртных напитков… Идет проверка», — сказал Бабич в понедельник на пресс-конференции.

По его словам, то, что Булавинов возглавляет региональное отделение «Единой России», «не дает никаких индульгенций, преференций». Мало того, продолжил Бабич, в ЕР давно установлено правило об автоматической приостановке членства в партии должностных лиц и членов партии, задержанных за управление автомобилем в нетрезвом виде, «потому что это степень повышенной социальной опасности».

«Я не буду опять же предвосхищать итоги проверки по Булавинову, но… я вас уверяю, что если все данные подтвердятся, то решения все будут приняты в соответствии с тем проступком, который совершен», — отметил полпред.

Напомним, что летом 2017 года сотрудники ГИБДД составили протокол за отказ от медосвидетельствования на заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Сергея Орленко

Инцидент произошел в Краснодаре еще 21 мая около часа ночи на Алма-Атинской улице. Там чиновника, который управлял автомобилем Toyota , записанным на супругу, остановил для проверки экипаж ДПС. Поскольку у сотрудников ГИБДД возникли подозрения, что водитель может быть нетрезв — у него имелись признаки алкогольного опьянения, мужчину попросили пройти медосвидетельствование. Однако Орленко отказался, и в его отношении составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Санкции по ней предусматривают лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и денежный штраф в размере 30 тыс. руб.

Однако позже в беседе с «Газетой.Ru» Сергей Орленко не только опроверг обвинения в подозрении в пьяной езде, но и заявил, что сразу после задержания сам успешно прошел медосвидетельствование в одном из медучреждений города.

Отказ дуть в трубку при полицейских он объяснил тем, что прибор, которым его хотели продуть, вызвал у него серьезные подозрения. Однако результаты судебного заседания по факту произошедшего до сих пор неизвестны — «Газета.Ru» направляла запрос в Ленинский районный суд, где должно было проходить слушание, но там заявили, что «вряд ли информация по нему будет обнародована».