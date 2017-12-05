Forester 2018 дебютирует осенью

Названа дата премьеры нового поколения Subaru Forester

Японский автомобильный портал BestCarWeb опубликовал дату презентации нового поколения внедорожника Subaru Forester. Согласно информации издания, официальный дебют нового «Форестера» состоится в ноябре 2018 года.

Автомобиль будет разработан на новой глобальной архитектуре «Субару» — SGP (Subaru Global Platform), ставшей базовой для последних генераций Impreza, XV, а также нового Subaru Ascent.

Ожидается, что внешний облик «Форестера» будет выполнен в стиле последних моделей японской марки, а в моторную линейку кроссовера войдут новые турбированные моторы на 1,6 и 2-литра. Также не исключено появление в будущем гибридной версии.

Нынешнее поколение Subaru Forester продается на российском авторынке с 2-литровым 150-сильным агрегатом, 2,5-литровым атмосферником на 171 «лошадку», а также с 2-литровым турбомотором на 241 л.с. Сочетается вся эта линейка двигателей с 6-ступенчатой МКПП или бесступенчатым вариатором.