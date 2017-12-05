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Forester 2018 дебютирует осенью
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Названа дата премьеры нового поколения Subaru Forester 

Daily-Motor 5 декабря 2017
Японский автомобильный портал BestCarWeb опубликовал дату презентации нового поколения внедорожника Subaru Forester. Согласно информации издания, официальный дебют нового «Форестера» состоится в ноябре 2018 года.
Автомобиль будет разработан на новой глобальной архитектуре «Субару» — SGP (Subaru Global Platform), ставшей базовой для последних генераций Impreza, XV, а также нового Subaru Ascent.
Ожидается, что внешний облик «Форестера» будет выполнен в стиле последних моделей японской марки, а в моторную линейку кроссовера войдут новые турбированные моторы на 1,6 и 2-литра. Также не исключено появление в будущем гибридной версии.
Нынешнее поколение Subaru Forester продается на российском авторынке с 2-литровым 150-сильным агрегатом, 2,5-литровым атмосферником на 171 «лошадку», а также с 2-литровым турбомотором на 241 л.с. Сочетается вся эта линейка двигателей с 6-ступенчатой МКПП или бесступенчатым вариатором.
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