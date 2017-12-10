Льготный срок оплаты штрафов ГИБДД будут продлевать

КС разрешил продлевать льготный срок оплаты штрафов ГИБДД

Конституционный суд РФ предписал продлевать льготный срок оплаты штрафов ГИБДД , если он пропущен по уважительной причине. Соответствующее решение, вынесенное без проведения публичных слушаний, "РГ" публикует в сегодняшнем номере.

С просьбой о проверке обратился водитель из Москвы Юрий Рейнхиммель. В 2016 году камеры видеонаблюдения зафиксировали, что он превысил скорость. Штраф за такое нарушение — 500 рублей, но закон позволяет при определенных условиях оплатить его в половинном размере. Формулировка статьи 32.2 КоАП гласит: "Не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа".

Однако Рейнхиммелю соответствующее письмо отправили спустя почти две недели, примерно столько же заняла доставка почтой. Поэтому воспользоваться льготным периодом гражданин не смог. Не помогло даже судебное разбирательство.

— Ни оспариваемые законоположения, ни иные нормы законодательства об административных правонарушениях не предусматривают восстановления (продления) срока для льготной уплаты административного штрафа, назначенного за административное правонарушение в области дорожного движения, даже если он был пропущен не по вине заинтересованного лица, — указал КС, — что, по существу, влечет за собой не имеющую объективного и разумного оправдания дифференциацию прав и обязанностей лиц, относящихся к одной и той же категории субъектов административной ответственности. Как указал Рейнхиммель, часть 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ нарушает его право на государственную и судебную защиту, так как "лица, не сумевшие реализовать свое право на уплату административного штрафа в размере половины наложенного в течение льготного периода по уважительной причине, в том числе в связи с обстоятельствами, от них не зависящими, лишаются данного права без возможности восстановления". КС с ним согласился.

Оспоренные положения статьи 32.2 КоАП РФ признаны не соответствующими Конституции РФ.

Вплоть до внесения изменений в законодательство судам надлежит рассматривать дела о продлении льготного срока уплаты штрафа ГИБДД "в случае, когда копия постановления о назначении административного штрафа, направленная привлеченному к административной ответственности лицу по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения". Дело подлежит пересмотру.