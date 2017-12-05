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В России начались онлайн-продажи Renault Dokker
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В России начались онлайн-продажи Renault Dokker 

Car.ru 5 декабря 2017
Новая модель для бизнеса Renault Dokker уже доступна для россиян на онлайн-площадках.
При этом для первых 50 покупателей в интернет-магазинах Renault при покупке одной из версий будет действовать бонусное предложение — скидка 20 тысяч рублей на приобретение автоаксессуаров.
Российским автомобилистам модель Renault Dokker доступна в пятиместном грузопассажирском варианте и в виде фургона Renault Dokker Van для коммерчских целей.
Базовые комплектации предполагают распашные на 180 градусов двери, что оптимизирует доступ к грузовому отсеку.
В обеих версиях модели есть широкие сдвигающиеся двери, позволяющие оперативно осуществлять загрузку-выгрузку с максимальным удобством.
Салон Renault Dokker имеет широкий спектр трансформации, что расширяет багажное отделение до 800 литров. Для транспортировки крупных и длинных грузов предусмотрены складные задние кресла.
Под капотом новой модели может устанавливаться как 1,6-литровый 82-сильный бензиновый агрегат, так и 1,5-литровый дизельный турбомотор на 90 «лошадок». Оба двигателя работают в паре с 5-скоростной МКПП.
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