В России начались онлайн-продажи Renault Dokker

Новая модель для бизнеса Renault Dokker уже доступна для россиян на онлайн-площадках.

При этом для первых 50 покупателей в интернет-магазинах Renault при покупке одной из версий будет действовать бонусное предложение — скидка 20 тысяч рублей на приобретение автоаксессуаров.

Российским автомобилистам модель Renault Dokker доступна в пятиместном грузопассажирском варианте и в виде фургона Renault Dokker Van для коммерчских целей.

Базовые комплектации предполагают распашные на 180 градусов двери, что оптимизирует доступ к грузовому отсеку.

В обеих версиях модели есть широкие сдвигающиеся двери, позволяющие оперативно осуществлять загрузку-выгрузку с максимальным удобством.

Салон Renault Dokker имеет широкий спектр трансформации, что расширяет багажное отделение до 800 литров. Для транспортировки крупных и длинных грузов предусмотрены складные задние кресла.

Под капотом новой модели может устанавливаться как 1,6-литровый 82-сильный бензиновый агрегат, так и 1,5-литровый дизельный турбомотор на 90 «лошадок». Оба двигателя работают в паре с 5-скоростной МКПП.