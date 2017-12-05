Cadillac CT6 вышел на рынок в РФ

Отечественные дилеры начали принимать заказы на флагманский седан Cadillac CT6. Доступна для россиян эта модель будет только в двух модификациях.

Впервые производитель презентовал свой премиум седан ещё два года назад. В основе автомобиля лежит высококлассная конструкция из алюминия. Её длина доходит до пяти метров и 184 сантиметров.

На российском рынке автолюбители смогут оформлять заявки на новый четырёхдверный флагман в комплектации с бензиновым мотором объёмом в 3.6 литра и мощностью в 355 лошадиных сил. В автомобиле будет установлена коробка автомат на восемь ступеней. Cadillac CT6 на российском рынке будет только полноприводным.

Доступные комплектации — Лакшери и Платинум. Первая комплектация подразумевает девятнадцатидюймовые диски, кожаную обивку, климат-контроль и многое другое. Платинум авто будет иметь двадцатидюймовые колеса, адаптивную подвеску, цифровую приборную панель, проекционный дисплей и прочие опции. В первом случае ценник будет стартовать от 3 990 000 рублей, а вот во втором случае, топовая комплектация будет стоить от 5 190 000 рублей.