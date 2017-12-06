Ещё
Названы самые популярные авто класса люкс в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны самые популярные автомобили класса люкс в России 

РИА Новости 6 декабря 2017
Эксперты аналитического центра "Автостат" составили список самых популярных марок автомобилей класса люкс на российском рынке. Результаты отчета опубликованы на сайте организации.
В рейтинге представлены данные о продажах премиальных авто за период с января по октябрь 2017 года. Всего за отчетный период было реализовано 6905 люксовых автомобилей, что на 1,5% больше, чем результаты прошлого года.
Самой популярной машиной премиум-класса стала Mercedes-Benz с результатом в 2163 реализованных единиц техники. Вторую строчку занимает Audi с тиражом 1558 авто. Замыкает тройку лидеров BMW: 1134 проданных машин за указанный период.
В топ-5 сегмента люксовых авто также вошли Porsche и Cadillac.
Отрицательную динамику на рынке премиальных автомобилей показал только Mercedes-Benz.
РИА Новости: последние новости
Согласие россиян на посмертное донорство могут внести в водительские права Российских водителей с 18 марта обяжут надевать светоотражающие жилеты Власти Москвы предложили автоматически продлевать водительские права
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение