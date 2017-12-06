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Новый Santa Fe представят в феврале
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Новый Hyundai Santa Fe представят в феврале 2018 года 

LiveCars.Ru 6 декабря 2017
В феврале 2018 года компания Hyundai Motor Company официально представит внедорожник Hyundai Santa Fe нового поколения. Мировая премьера популярного автомобиля сегмента SUV пройдёт в Южной Корее. Об этом сообщает популярное издание The Korean Car Blog, ссылаясь на собственные источники в руководстве производителя.
Уже сейчас известно, что внедорожник Hyundai Santa Fe нового поколения получит значительно пересмотренный дизайн экстерьера, выполненный в стилистике компактного кросса Kona. Помимо этого, ожидается, что автомобиль станет больше модели актуального поколения.
Кроме этого, по предварительным данным, новый Hyundai Santa Fe получит «совершенно новое оформление» интерьера, в котором появится продвинутая информационно-развлекательная система и множество различных «фишек». Ориентировочно, продажи автомобиля стартуют в середине следующего года.
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