Новый Santa Fe представят в феврале

Новый Hyundai Santa Fe представят в феврале 2018 года

В феврале 2018 года компания Hyundai Motor Company официально представит внедорожник Hyundai Santa Fe нового поколения. Мировая премьера популярного автомобиля сегмента SUV пройдёт в Южной Корее. Об этом сообщает популярное издание The Korean Car Blog, ссылаясь на собственные источники в руководстве производителя.

Уже сейчас известно, что внедорожник Hyundai Santa Fe нового поколения получит значительно пересмотренный дизайн экстерьера, выполненный в стилистике компактного кросса Kona. Помимо этого, ожидается, что автомобиль станет больше модели актуального поколения.

Кроме этого, по предварительным данным, новый Hyundai Santa Fe получит «совершенно новое оформление» интерьера, в котором появится продвинутая информационно-развлекательная система и множество различных «фишек». Ориентировочно, продажи автомобиля стартуют в середине следующего года.